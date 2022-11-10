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"Для чего это все было?": Уоллес настороженно относится к "выводу" россиян из Херсона

Новина українською →
Украина, Четверг 10 ноября 2022 21:12
"Для чего это все было?": Уоллес настороженно относится к "выводу" россиян из Херсона Фото: Бен Уоллес, министр обороны Британии (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Министр обороны Британии Бен Уоллес с осторожностью относится к "выводу" россиян из Херсона. Он поддерживает мнение украинской стороны, которая считает, что это может быть ловушкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра, которое приводит Sky News.

"Это должно быть достаточно серьезным психологическим ударом, что единственная цель, которую им удалось захватить, и они объявили о своем намерении уйти", - сказал он.

Уоллес добавил, что поверит в "уход" россиян из Херсона, когда сможет увидеть это. Также он подчеркнул, что важно быть осторожными, поскольку РФ может оказаться хитрой.

Он сказал, что если российские войска выйдут из Херсона, то напрашивается вопрос "зачем все это было?".

"Зачем были все эти десятки тысяч смертей, когда с февраля им не удалось удержать или захватить ни одну из своих основных целей", - сказал он.

Напомним, что вчера российское командование решило отвести оккупационные войска из Херсона на левый берег Днепра.

В Украине же заявили, что в Херсоне остается значительная часть российских группировок. Пока рано говорить о том, что оккупанты покинули город.

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