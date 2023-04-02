Дізнався про загибель рідні. У Брянській області росіянин тримав у заручниках військових

Мобілізований росіян у Брянській області РФ дізнався про загибель своєї рідні на війні проти України та взяв у заручники військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Baza.

За даними росЗМІ, інцидент стався у селі Плавна Брянської області. Відомо, що 35-річний мобілізований з Самарської області дізнався про загибель своїх племінників, які воювали проти України.

Росіянин взяв у заручники до трьох офіцерів та близько п'яти мобілізованих. При собі чоловік мав автомат та гранати, які він обіцяв застосувати. Ніяких вимог мобілізований не висував.

Чоловік разом з заручниками зачинився у будинку культури. З порушником намагався домовитися командир його військової частини. За попередніми даними, йому це вдалося, тому через годину окупант здався і відпустив інших військових.

Нагадаємо, нещодавно росіяни заявили про "атаку українських диверсантів", які нібито намагалися прорватися до Брянської області.

Також у Приморському краї РФ двоє мобілізованих напідпитку вчинили стрілянину.

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