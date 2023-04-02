ua ru
Нд, 02 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дізнався про загибель рідні. У Брянській області росіянин тримав у заручниках військових

Новость на русском →
Брянськ, Неділя 02 квітня 2023 11:08
Дізнався про загибель рідні. У Брянській області росіянин тримав у заручниках військових Фото: мобілізований росіянин тримав військових у заручниках (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Мобілізований росіян у Брянській області РФ дізнався про загибель своєї рідні на війні проти України та взяв у заручники військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Baza.

За даними росЗМІ, інцидент стався у селі Плавна Брянської області. Відомо, що 35-річний мобілізований з Самарської області дізнався про загибель своїх племінників, які воювали проти України.

Росіянин взяв у заручники до трьох офіцерів та близько п'яти мобілізованих. При собі чоловік мав автомат та гранати, які він обіцяв застосувати. Ніяких вимог мобілізований не висував.

Чоловік разом з заручниками зачинився у будинку культури. З порушником намагався домовитися командир його військової частини. За попередніми даними, йому це вдалося, тому через годину окупант здався і відпустив інших військових.

Нагадаємо, нещодавно росіяни заявили про "атаку українських диверсантів", які нібито намагалися прорватися до Брянської області.

Також у Приморському краї РФ двоє мобілізованих напідпитку вчинили стрілянину.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Брянская область Війна в Україні Мобілізація в Росії
NEWS
Підвищення тарифів у квітні: що буде з цінами на світло, газ та воду
Підвищення тарифів у квітні: що буде з цінами на світло, газ та воду
DAILY
Тиранам тут не місце. Як вигнати Росію з Радбезу ООН та не повторити долю Ліги націй
Дмитро Левицькийредактор ленты новостей Тиранам тут не місце. Як вигнати Росію з Радбезу ООН та не повторити долю Ліги націй