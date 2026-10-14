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Дизельна угода Трампа і Путіна є дуже ризикованою, - прем'єрка Італії

21:30 14.10.2026 Ср
2 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні (Getty Images)

Угода США щодо російського дизельного палива створює серйозні ризики та може легітимізувати Москву.

Про це заявила прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

Мелоні критично оцінила рішення американського президента Дональда Трампа щодо російського дизпалива.

Вона наголосила, що такі кроки несуть очевидні загрози, адже вони фінансують війну та послаблюють діючі санкції проти РФ.

"Угода щодо російського дизельного палива, оголошена минулої п’ятниці президентом США Дональдом Трампом, - це вибір, який я вважаю дуже ризикованим", - підкреслила глава уряду.

Під час виступів у парламенті вона також підтвердила, що позиція Рима щодо підтримки України залишається незмінною.

"Ніхто мене не переконає, що капітуляцію тих, хто захищає свою свободу, можна визначити як мир: лише справедливий мир може тривати й захищати Європу та наші інтереси", - заявила Мелоні.

Напередодні засідання Ради ЄС Сенат та Палата депутатів Італії схвалили резолюції більшості.

Водночас опозиційні сили відмовилися брати участь у голосуванні через розбіжності щодо формату внесення документів та зобов'язань перед Києвом.

Нагадаємо, що Мелоні критично оцінила домовленість президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним щодо постачання нафтопродуктів.

На її думку, ця ініціатива не здатна вирішити ключові економічні завдання Білого дому, натомість створюючи серйозні ризики для безпеки європейського регіону.

Тим часом у Сполучених Штатах група із дванадцяти сенаторів від обох провідних партій звернулася до американського лідера з офіційним листом.

Парламентарі вимагають негайно скасувати цю домовленість з Кремлем, назвавши її неприпустимим кроком.

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Російська ФедераціяІталіяСполучені Штати АмерикиДональд ТрампДизпаливо