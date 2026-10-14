Дизельная сделка Трампа и Путина очень рискованная, - премьер Италии

Мэлони критически оценила решение американского президента Дональда Трампа в отношении российского дизтоплива.

Она подчеркнула, что такие шаги несут очевидные угрозы, поскольку они финансируют войну и ослабляют действующие санкции против РФ.

"Соглашение по российскому дизельному топливу, объявленное в прошлую пятницу президентом США Дональдом Трампом, - это выбор, который я считаю очень рискованным", - подчеркнула глава правительства.

Во время выступлений в парламенте она также подтвердила, что позиция Рима по поддержке Украины остается неизменной.

"Никто меня не убедит, что капитуляцию защищающих свою свободу можно определить как мир: только справедливый мир может продолжаться и защищать Европу и наши интересы", - заявила Мэлони.

В преддверии заседания Совета ЕС Сенат и Палата депутатов Италии одобрили резолюции большинства.

В то же время оппозиционные силы отказались участвовать в голосовании из-за разногласий по формату внесения документов и обязательств перед Киевом.