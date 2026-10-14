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Дизельная сделка Трампа и Путина очень рискованная, - премьер Италии

21:30 14.10.2026 Ср
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: премьер-министр Италии Джорджа Мэлони (Getty Images)

Соглашение США по российскому дизельному топливу создает серьезные риски и может легитимизировать Москву.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

Мэлони критически оценила решение американского президента Дональда Трампа в отношении российского дизтоплива.

Она подчеркнула, что такие шаги несут очевидные угрозы, поскольку они финансируют войну и ослабляют действующие санкции против РФ.

"Соглашение по российскому дизельному топливу, объявленное в прошлую пятницу президентом США Дональдом Трампом, - это выбор, который я считаю очень рискованным", - подчеркнула глава правительства.

Во время выступлений в парламенте она также подтвердила, что позиция Рима по поддержке Украины остается неизменной.

"Никто меня не убедит, что капитуляцию защищающих свою свободу можно определить как мир: только справедливый мир может продолжаться и защищать Европу и наши интересы", - заявила Мэлони.

В преддверии заседания Совета ЕС Сенат и Палата депутатов Италии одобрили резолюции большинства.

В то же время оппозиционные силы отказались участвовать в голосовании из-за разногласий по формату внесения документов и обязательств перед Киевом.

Напомним, что Мэлони критически оценила договоренность президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным по поставкам нефтепродуктов.

По ее мнению, эта инициатива не способна решить ключевые экономические задачи Белого дома, создавая серьезные риски для безопасности европейского региона.

Тем временем в Соединенных Штатах группа из двенадцати сенаторов от обеих ведущих партий обратилась к американскому лидеру с официальным письмом.

Парламентарии требуют немедленно упразднить эту договоренность с Кремлем, назвав ее недопустимым шагом.

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