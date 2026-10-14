Дизельная сделка Трампа и Путина очень рискованная, - премьер Италии

Соглашение США по российскому дизельному топливу создает серьезные риски и может легитимизировать Москву.
Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.
Мэлони критически оценила решение американского президента Дональда Трампа в отношении российского дизтоплива.
Она подчеркнула, что такие шаги несут очевидные угрозы, поскольку они финансируют войну и ослабляют действующие санкции против РФ.
"Соглашение по российскому дизельному топливу, объявленное в прошлую пятницу президентом США Дональдом Трампом, - это выбор, который я считаю очень рискованным", - подчеркнула глава правительства.
Во время выступлений в парламенте она также подтвердила, что позиция Рима по поддержке Украины остается неизменной.
"Никто меня не убедит, что капитуляцию защищающих свою свободу можно определить как мир: только справедливый мир может продолжаться и защищать Европу и наши интересы", - заявила Мэлони.
В преддверии заседания Совета ЕС Сенат и Палата депутатов Италии одобрили резолюции большинства.
В то же время оппозиционные силы отказались участвовать в голосовании из-за разногласий по формату внесения документов и обязательств перед Киевом.
Напомним, что Мэлони критически оценила договоренность президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным по поставкам нефтепродуктов.
По ее мнению, эта инициатива не способна решить ключевые экономические задачи Белого дома, создавая серьезные риски для безопасности европейского региона.
Тем временем в Соединенных Штатах группа из двенадцати сенаторов от обеих ведущих партий обратилась к американскому лидеру с официальным письмом.
Парламентарии требуют немедленно упразднить эту договоренность с Кремлем, назвав ее недопустимым шагом.