Дизель вже під 98 грн: як змінилися ціни на АЗС після вихідних

За вихідні (1-2 серпня) ціни на пальне у найбільших мережах АЗС України залишилися переважно стабільними, однак на деяких заправках зафіксовано коригування вартості пального.
Скільки коштує бензин, ДП та автогаз станом на понеділок, 3 серпня - в матеріалі РБК-Україна нижче.
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Так, на АЗС OKKO дизель Pulls подешевшав на 40 копійок - до 95,50 грн за літр, а дизель Євро - до 92,50 грн за літр. Водночас бензини Pulls 100, Pulls 95, А-95 Євро та автогаз зберегли попередні ціни.
У мережі WOG, навпаки, дизельне пальне подорожчало. ДП Mustang додало 1 гривню і коштує 96,80 грн за літр, а ДП Євро-5 також зросло на 1 гривню - до 93,80 грн за літр. Ціни на бензин і газ не змінилися.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 3 серпня (інфографіка РБК-Україна)
Найбільший стрибок вартості зафіксувала мережа SOCAR. ДП NANO Extro подорожчало одразу на 2 гривні - до 97,90 грн за літр, а ДП NANO - також на 2 гривні, до 94,90 грн за літр. Водночас усі види бензину та автогаз залишилися на попередньому рівні.
У державній мережі "Укрнафта" жодних змін за вихідні не відбулося. Бензин А-95 продають по 79,90 грн за літр, А-92 - по 77,90 грн, звичайний дизель - по 89,90 грн, а автогаз - по 42,90 грн. Мережа традиційно пропонує найнижчі ціни серед названих вище.
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