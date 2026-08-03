Дизель уже под 98 грн: как изменились цены на АЗС после выходных

За выходные (1-2 августа) цены на топливо в крупнейших сетях АЗС Украины остались преимущественно стабильными, однако на некоторых заправках зафиксирована корректировка стоимости топлива.
Сколько стоит бензин, ДТ и автогаз по состоянию на понедельник, 3 августа - в материале РБК-Украина ниже.
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Так, на АЗС OKKO дизель Pulls подешевел на 40 копеек - до 95,50 грн за литр, а дизель Евро - до 92,50 грн за литр. В то же время, бензины Pulls 100, Pulls 95, А-95 Евро и автогаз сохранили предыдущие цены.
В сети WOG, напротив, дизельное топливо подорожало. ДТ Mustang прибавило 1 гривну и стоит 96,80 грн за литр, а ГП Евро-5 также выросло на 1 гривну - до 93,80 грн за литр. Цены на бензин и газ не изменились.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 3 августа (инфографика РБК-Украина)
Наибольший скачок стоимости зафиксировала сеть SOCAR. ДТ NANO Extro подорожало сразу на 2 гривны - до 97,90 грн за литр, а ДТ NANO - также на 2 гривны, до 94,90 грн за литр. В то же время, все виды бензина и автогаз остались на прежнем уровне.
В государственной сети "Укрнафта" никаких изменений за выходные не произошло. Бензин А-95 продают по 79,90 грн за литр, А-92 - по 77,90 грн, обычный дизель - по 89,90 грн, а автогаз - по 42,90 грн. Сеть традиционно предлагает самые низкие цены среди вышеперечисленных.
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SOCAR
"Укрнафта"