Дизель теряет популярность в Украине: какие авто покупают в 2026 году
Спрос на автомобили с дизельными двигателями в Украине начал быстро падать. За первые шесть месяцев 2026 автопарк страны пополнился лишь 30 тысячами таких машин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ассоциацию автопроизводителей Украины (Укравтопром).
Общее количество регистраций дизельных автомобилей сократилось на 5 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рынок демонстрирует неоднозначную динамику: продажи новых машин растут, а вот б/у дизельный сегмент проседает.
Дилеры смогли реализовать 7,4 тысячи новых дизельных авто. Это на 17 процентов больше, чем в прошлом. Ситуация с импортом подержанных дизелей другая. Украинцы завезли 22,6 тысячи таких подержанных авто, что на 10 процентов меньше прошлогодних показателей.
ТОП-5 новых дизельных авто
Частные покупатели и бизнес продолжают выбирать проверенные модели. Лидером рынка остается французский кроссовер.
Список самых популярных новых моделей выглядит так:
- RENAULT Duster – 1828 единиц;
- TOYOTA LC Prado – 885 единиц;
- VOLKSWAGEN Touareg – 756 единиц;
- SKODA Kodiaq – 454 единицы;
- VOLKSWAGEN Tiguan – 398 единиц.
Что выбирают на рынке подержанных авто
Подержанные дизельные автомобили все еще занимают значительную долю рынка. Водители предпочитают практичные европейские марки. Спрос сосредоточен на универсалах и компактных кроссоверах.
Рейтинг подержанных моделей:
- RENAULT Megane – 1712 единиц;
- NISSAN Qashqai – 1566 единиц;
- SKODA Octavia – 1448 единиц;
- VOLKSWAGEN Passat – 1105 единиц;
- HYUNDAI Santa Fe – 1041 единица.
Смена приоритетов на рынке
Структура продаж существенно изменилась через год. Традиционные двигатели внутреннего сгорания укрепили позиции, и теперь они занимают почти 62 процента рынка новых легковых автомобилей. В прошлом году этот показатель был ниже.
Возрастает интерес к гибридным авто. Их доля увеличилась с 26,5 до 29,8 процента.
А вот электромобили теряют благосклонность украинцев. Их присутствие на рынке сократилось вдвое - с 16,9 до 8,3 процента. Машины с газобаллонным оборудованием стабильно занимают менее 1 процента продаж.
Покупатели выбирают экономичность или проверенную мощность. Дизель остается "рабочей лошадкой", несмотря на всеобщее сокращение спроса.