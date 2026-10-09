Дизель для США вже в жовтні: Росія достроково скасовує обмеження на експорт

Обмеження почнуть знімати негайно, раніше запланованих термінів. За словами Новака, Росія готова поставити додатковий обсяг дизелю на ринок США ще в жовтні.

У листопаді та грудні експорт може зрости, адже після ремонту запрацюють російські НПЗ. При цьому віцепрем'єр запевнив, що внутрішній ринок РФ буде повністю забезпечений пальним.

У Москві схвально оцінили рішення Вашингтона. Новак назвав його кроками до стабілізації світового енергоринку та відновлення нормальної торгівлі енергоносіями.