Дизель для США уже в октябре: Россия досрочно отменяет ограничения на экспорт

Ограничения начнут снимать немедленно раньше запланированных сроков. Россия готова поставить дополнительный объем дизеля на рынок США еще в октябре.

В ноябре и декабре экспорт может увеличиться, ведь после ремонта заработают российские НПЗ. При этом вице-премьер заверил, что внутренний рынок РФ будет полностью обеспечен горючим.

В Москве одобрительно оценили решение Вашингтона. Новак назвал его шагами к стабилизации мирового энергорынка и возобновлению нормальной торговли энергоносителями.