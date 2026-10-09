Дизель для США вже в жовтні: Росія достроково скасовує обмеження на експорт

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Росія починає достроково знімати обмеження на експорт дизельного пального після домовленостей Путіна з Трампом. Додаткові обсяги на ринок США можуть надійти вже в жовтні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське пропагандистське агентство ТАСС, що цитує заяви віцепрем'єра РФ Олександра Новака.

Обмеження почнуть знімати негайно, раніше запланованих термінів. За словами Новака, Росія готова поставити додатковий обсяг дизелю на ринок США ще в жовтні. У листопаді та грудні експорт може зрости, адже після ремонту запрацюють російські НПЗ. При цьому віцепрем'єр запевнив, що внутрішній ринок РФ буде повністю забезпечений пальним. У Москві схвально оцінили рішення Вашингтона. Новак назвав його кроками до стабілізації світового енергоринку та відновлення нормальної торгівлі енергоносіями.