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Дизель для США вже в жовтні: Росія достроково скасовує обмеження на експорт

23:42 09.10.2026 Пт
2 хв
aimg Катерина Коваль
Дизель для США вже в жовтні: Росія достроково скасовує обмеження на експорт Фото: президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
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Росія починає достроково знімати обмеження на експорт дизельного пального після домовленостей Путіна з Трампом. Додаткові обсяги на ринок США можуть надійти вже в жовтні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське пропагандистське агентство ТАСС, що цитує заяви віцепрем'єра РФ Олександра Новака.

Обмеження почнуть знімати негайно, раніше запланованих термінів. За словами Новака, Росія готова поставити додатковий обсяг дизелю на ринок США ще в жовтні.

У листопаді та грудні експорт може зрости, адже після ремонту запрацюють російські НПЗ. При цьому віцепрем'єр запевнив, що внутрішній ринок РФ буде повністю забезпечений пальним.

У Москві схвально оцінили рішення Вашингтона. Новак назвав його кроками до стабілізації світового енергоринку та відновлення нормальної торгівлі енергоносіями.

Домовленість Трампа з Путіним стала відомою ввечері 9 жовтня. Росія зобов'язалася постачати дизель на американський і світовий ринки: понад 300 тисяч тонн негайно, ще 500 тисяч тонн у листопаді та мільйон тонн згодом. Для цього Мінфін США видає Москві тимчасову ліцензію, фактично призупиняючи дію санкцій.

У Києві рішення Вашингтона різко розкритикували. Володимир Зеленський заявив, що угода дасть Кремлю додаткові гроші на війну, а українську делегацію, яка саме веде переговори у Флориді, використовують як ширму.

До цього Росія через удари українських дронів по НПЗ заборонила експорт дизелю до кінця жовтня. Трамп же неодноразово звинувачував Україну у зростанні цін на пальне.

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