Дизель для США уже в октябре: Россия досрочно отменяет ограничения на экспорт
Россия начинает досрочно снимать ограничения на экспорт дизельного горючего после договоренностей Путина с Трампом. Дополнительные объемы на рынок США могут поступить уже в октябре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское пропагандистское агентство ТАСС, цитирующее заявления вице-премьера РФ Александра Новака.
Ограничения начнут снимать немедленно раньше запланированных сроков. Россия готова поставить дополнительный объем дизеля на рынок США еще в октябре.
В ноябре и декабре экспорт может увеличиться, ведь после ремонта заработают российские НПЗ. При этом вице-премьер заверил, что внутренний рынок РФ будет полностью обеспечен горючим.
В Москве одобрительно оценили решение Вашингтона. Новак назвал его шагами к стабилизации мирового энергорынка и возобновлению нормальной торговли энергоносителями.
Договоренность Трампа с Путиным стала известна вечером 9 октября. Россия обязалась поставлять дизель на американский и мировой рынки : более 300 тысяч тонн немедленно, еще 500 тысяч тонн в ноябре и миллион тонн впоследствии. Для этого Минфин США выдает Москве временную лицензию, фактически приостанавливая действие санкций.
В Киеве решение Вашингтона подвергли резкой критике. Владимир Зеленский заявил, что соглашение даст Кремлю дополнительные деньги на войну, а украинскую делегацию, которая ведет переговоры во Флориде, используют как ширму.
До этого Россия из-за ударов украинских дронов по НПЗ запретила экспорт дизеля до конца октября. Трамп же неоднократно обвинял Украину в росте цен на топливо.