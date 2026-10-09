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Россия начинает досрочно снимать ограничения на экспорт дизельного горючего после договоренностей Путина с Трампом. Дополнительные объемы на рынок США могут поступить уже в октябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское пропагандистское агентство ТАСС, цитирующее заявления вице-премьера РФ Александра Новака.

Ограничения начнут снимать немедленно раньше запланированных сроков. Россия готова поставить дополнительный объем дизеля на рынок США еще в октябре. В ноябре и декабре экспорт может увеличиться, ведь после ремонта заработают российские НПЗ. При этом вице-премьер заверил, что внутренний рынок РФ будет полностью обеспечен горючим. В Москве одобрительно оценили решение Вашингтона. Новак назвал его шагами к стабилизации мирового энергорынка и возобновлению нормальной торговли энергоносителями.