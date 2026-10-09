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Дизель для США уже в октябре: Россия досрочно отменяет ограничения на экспорт

23:42 09.10.2026 Пт
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Дизель для США уже в октябре: Россия досрочно отменяет ограничения на экспорт Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
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Россия начинает досрочно снимать ограничения на экспорт дизельного горючего после договоренностей Путина с Трампом. Дополнительные объемы на рынок США могут поступить уже в октябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское пропагандистское агентство ТАСС, цитирующее заявления вице-премьера РФ Александра Новака.

Ограничения начнут снимать немедленно раньше запланированных сроков. Россия готова поставить дополнительный объем дизеля на рынок США еще в октябре.

В ноябре и декабре экспорт может увеличиться, ведь после ремонта заработают российские НПЗ. При этом вице-премьер заверил, что внутренний рынок РФ будет полностью обеспечен горючим.

В Москве одобрительно оценили решение Вашингтона. Новак назвал его шагами к стабилизации мирового энергорынка и возобновлению нормальной торговли энергоносителями.

Договоренность Трампа с Путиным стала известна вечером 9 октября. Россия обязалась поставлять дизель на американский и мировой рынки : более 300 тысяч тонн немедленно, еще 500 тысяч тонн в ноябре и миллион тонн впоследствии. Для этого Минфин США выдает Москве временную лицензию, фактически приостанавливая действие санкций.

В Киеве решение Вашингтона подвергли резкой критике. Владимир Зеленский заявил, что соглашение даст Кремлю дополнительные деньги на войну, а украинскую делегацию, которая ведет переговоры во Флориде, используют как ширму.

До этого Россия из-за ударов украинских дронов по НПЗ запретила экспорт дизеля до конца октября. Трамп же неоднократно обвинял Украину в росте цен на топливо.

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