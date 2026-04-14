Дизель різко подорожчав: порівняння цін на АЗС 14 квітня та де заправитись дешевше

Українські АЗС переглянули вартість пального. Найбільше зростання показали дизель і газ, тоді як бензинові марки переважно зберегли попередні ціни.
РБК-Україна в матеріалі розповідає, як змінилися ціни на пальне на українських АЗС та де зафіксоване найбільше зростання.
Головне:
OKKO та WOG синхронно підняли ціни на дизельне пальне. Якщо ще вчора звичайне ДП коштувало 92,90 грн, а брендове - 95,90 грн, то сьогодні ціни на дизель зросли рівно на одну гривню.
Тепер за літр стандартного дизеля доведеться віддати 93,90 грн, а за преміальний (Pulls або Mustang) - 96,90 грн. Усі види бензину (від 76,90 грн за А-95 до 86,90 грн за "сотий") та газ (49,90 грн) залишилися в цих мережах без змін.
Фото: ціни на популярних АЗС станом на 14 квітня (інфографіка РБК-Україна)
Найсуттєвіше здорожчання відбулося на заправках "Укрнафти". Державна компанія значно переглянула вартість дизеля та деяких видів бензину. ДП додало в ціні одразу 3 гривні і тепер коштує 89,90 грн (замість 86,90 грн). Версія Energy здорожчала на 2,60 грн - до 93,50 грн.
Бензин 95 (Energy) на "Укрнафті" також зріс на 3 гривні, досягнувши позначки 72,90 грн. Автогаз став дорожчим на одну гривню і тепер коштує 49,90 грн, зрівнявшись із цінами конкурентів.
Мережа SOCAR наразі єдина серед великих гравців, хто не змінив вартість пального з минулого тижня. Хоча ціни тут залишаються найвищими на ринку. Бензин А-95 пропонують по 76,99 грн, преміальний NANO 95 - по 80,99 грн, а за літр звичайного дизеля просять 92,99 грн. Газ торгується за ціною 49,98 грн.
