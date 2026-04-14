Дизель резко подорожал: сравнение цен на АЗС 14 апреля и где заправиться дешевле

Украинские АЗС пересмотрели стоимость топлива. Наибольший рост показали дизель и газ, тогда как бензиновые марки преимущественно сохранили предыдущие цены.
РБК-Украина в материале рассказывает, как изменились цены на топливо на украинских АЗС и где зафиксирован наибольший рост.
Главное:
OKKO и WOG синхронно подняли цены на дизельное топливо. Если еще вчера обычное ДТ стоило 92,90 грн, а брендовое - 95,90 грн, то сегодня цены на дизель выросли ровно на одну гривну.
Теперь за литр стандартного дизеля придется отдать 93,90 грн, а за премиальный (Pulls или Mustang) - 96,90 грн. Все виды бензина (от 76,90 грн за А-95 до 86,90 грн за "сотый") и газ (49,90 грн) остались в этих сетях без изменений.
Фото: цены на популярных АЗС по состоянию на 14 апреля (инфографика РБК-Украина)
Самое существенное подорожание произошло на заправках "Укрнафты". Государственная компания значительно пересмотрела стоимость дизеля и некоторых видов бензина. ДТ прибавило в цене сразу 3 гривны и теперь стоит 89,90 грн (вместо 86,90 грн). Версия Energy подорожала на 2,60 грн - до 93,50 грн.
Бензин 95 (Energy) на "Укрнафте" также вырос на 3 гривны, достигнув отметки 72,90 грн. Автогаз стал дороже на одну гривну и теперь стоит 49,90 грн, сравнявшись с ценами конкурентов.
Сеть SOCAR пока единственная среди крупных игроков, кто не изменил стоимость топлива с прошлой недели. Хотя цены здесь остаются самыми высокими на рынке. Бензин А-95 предлагают по 76,99 грн, премиальный NANO 95 - по 80,99 грн, а за литр обычного дизеля просят 92,99 грн. Газ торгуется по цене 49,98 грн.
