ua en ru
Пт, 04 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Дизель під 100 грн: АЗС підняли ціни на пальне 4 вересня

09:50 04.09.2026 Пт
2 хв
Бензин також продовжує дорожчати
aimg Марія Кучерявець
Дизель під 100 грн: АЗС підняли ціни на пальне 4 вересня Фото: АЗС продовжують зростати ціни на пальне (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Великі мережі автозаправних станцій продовжують підіймати цінники на пальне. На деяких АЗС знову зросли ціни на всі види бензину та дизелю.

Про зміни на АЗС та скільки коштують бензин, дизель та автогаз станом на п'ятницю, 4 вересня - у матеріалі РБК-Україна.

Як змінилися ціни на АЗС за добу

Мережа OKKO підвищила вартість усіх видів бензину та дизельного пального на 1,00 грн/л.

На станціях SOCAR бензин та дизель також подорожчали на 1,00 грн/л. Зокрема, преміальний ДП NANO Extro вже коштує 99,90 грн за літр.

У мережі WOG цінники у п'ятницю лишилися на рівні попереднього дня.

Дизель під 100 грн: АЗС підняли ціни на пальне 4 вересня

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 4 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Державна "Укрнафта" в межах акції здешевила брендовий бензин на 3,00 грн/л, зрівнявши його за вартістю зі звичайним А-95. Ціна - 79,90 грн/л.

Деталізація цін на АЗС 4 вересня, п'ятниця

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 95,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 88,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 85,90 грн
  • ДП Pulls: 98,90 грн
  • ДП Євро: 95,90 грн
  • Газ: 44,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 95,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 88,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 85,90 грн
  • ДП Mustang: 98,90 грн
  • ДП Євро-5: 95,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 95,90 грн
  • Бензин NANO 95: 88,90 грн
  • Бензин А-95: 85,90 грн
  • ДП NANO Extro: 99,90 грн
  • ДП NANO: 96,90 грн
  • Газ: 44,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 79,90 грн
  • Бензин А-95: 79,90 грн
  • Бензин А-92: 77,90 грн
  • ДП (Energy): 91,90 грн
  • ДП: 89,90 грн
  • Газ: 42,90 грн
Читайте також: Третя хвиля кризи й дизель по 100 грн? Експерт назвав причину росту цін на АЗС
Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
АЗС Ціни на бензин Бензин
Новини
Одеса зазнала ранкової атаки: є постраждалі та загиблий (фото)
Одеса зазнала ранкової атаки: є постраждалі та загиблий (фото)
Аналітика
Весь Херсон отримує світло, як один супермаркет у Києві: Олександр Прокудін, ОВА
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Весь Херсон отримує світло, як один супермаркет у Києві: Олександр Прокудін, ОВА