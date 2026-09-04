Дизель під 100 грн: АЗС підняли ціни на пальне 4 вересня

Великі мережі автозаправних станцій продовжують підіймати цінники на пальне. На деяких АЗС знову зросли ціни на всі види бензину та дизелю.

Про зміни на АЗС та скільки коштують бензин, дизель та автогаз станом на п'ятницю, 4 вересня - у матеріалі РБК-Україна .

Як змінилися ціни на АЗС за добу

Мережа OKKO підвищила вартість усіх видів бензину та дизельного пального на 1,00 грн/л.

На станціях SOCAR бензин та дизель також подорожчали на 1,00 грн/л. Зокрема, преміальний ДП NANO Extro вже коштує 99,90 грн за літр.

У мережі WOG цінники у п'ятницю лишилися на рівні попереднього дня.

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 4 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Державна "Укрнафта" в межах акції здешевила брендовий бензин на 3,00 грн/л, зрівнявши його за вартістю зі звичайним А-95. Ціна - 79,90 грн/л.

Деталізація цін на АЗС 4 вересня, п'ятниця

OKKO

Бензин Pulls 100: 95,90 грн

Бензин Pulls 95: 88,90 грн

Бензин А-95 Євро: 85,90 грн

ДП Pulls: 98,90 грн

ДП Євро: 95,90 грн

Газ: 44,90 грн

WOG

Бензин 100: 95,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 88,90 грн

Бензин 95 Євро: 85,90 грн

ДП Mustang: 98,90 грн

ДП Євро-5: 95,90 грн

Газ: 45,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 95,90 грн

Бензин NANO 95: 88,90 грн

Бензин А-95: 85,90 грн

ДП NANO Extro: 99,90 грн

ДП NANO: 96,90 грн

Газ: 44,90 грн

"Укрнафта"