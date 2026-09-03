Третя хвиля кризи і дизель по 100 грн? Експерт назвав причину росту цін на АЗС

Ціни на пальне в Україні знову почали зростати через стрибок світових котирувань. Найближчими двома тижнями дизель та бензин можуть додати близько 5 гривень за літр.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

Чому знову ростуть ціни на АЗС

За його словами, зростання світових цін на нафтопродукти почалося на початку поточного тижня. Вартість дизельного пального на Лондонській біржі вже перевищила максимуми квітня, які фіксувалися на початку кризи, пов'язаної з війною між Іраном та Ізраїлем.

"Гуртовий ринок полетів вже дуже сильно, додав 4-4,5 гривні за останні три дні. Відповідно і роздріб теж підтягується", - зазначив Куюн.

Чи перетне ціна позначку в 100 грн/л

Експерт прогнозує, що нинішня ситуація на світовому ринку може додати до ціни дизельного пального в Україні близько 5 гривень за літр. Водночас це не означає, що ціни зростуть на таку суму за кілька днів.

"Це десь за два тижні", - уточнив Куюн.

Середня ціна дизеля на АЗС в Україні зараз становить 91,31 грн/л. Таким чином, після повного перенесення нинішнього подорожчання котирувань середня ціна може наблизитися до 96 грн/л.

При цьому ціни на окремих АЗС можуть сягнути близько 98 грн/л. За словами Куюна, позначка у 100 грн за літр дизеля наразі ще не є базовим сценарієм, однак вона вже близько.

"Якщо буде далі зростати ціна, наприклад, інші якісь проблеми виникнуть, то в принципі не доводиться виключати, що може завалитися ціна і за 100 гривень", - сказав експерт.

Що буде з цінами на бензин

Подібний сценарій Куюн прогнозує і для бензину. За його оцінкою, через зростання світових котирувань бензин також може додати близько 5 грн/л.

Наразі середня ціна бензину А-95 в Україні становить 80,70 грн/л.

Водночас експерт наголошує, що дефіциту пального зараз немає. На піку сезону споживання всі основні види пального залишаються в наявності.

"Головне, що було пальне. З цим у нас сьогодні все гаразд", - зазначив Куюн.

Він також звернув увагу на ризики для ринку через російські атаки на енергетичну інфраструктуру, зазначивши, що учасники ринку готуються до різних сценаріїв.

Поточна ситуація на АЗС

Станом на четвер, 3 вересня, популярні українські мережі автозаправних станцій пропонують такі ціни:

OKKO: Бензин Pulls 100 - 94,90 грн; Pulls 95 - 87,90 грн; А-95 Євро - 84,90 грн. ДП Pulls - 97,90 грн; ДП Євро - 94,90 грн. Газ - 44,90 грн.

WOG: Бензин 100 - 95,90 грн; 95 Mustang - 88,90 грн; А-95 Євро - 85,90 грн. ДП Mustang - 98,90 грн; ДП Євро-5 - 95,90 грн. Газ - 45,50 грн.

SOCAR: Бензин NANO 100 - 94,90 грн; NANO 95 - 87,90 грн; А-95 - 84,90 грн. ДП NANO Extro - 98,90 грн; ДП NANO - 95,90 грн. Газ - 44,90 грн.

"Укрнафта": Бензин 95 Energy - 82,90 грн; А-95 - 79,90 грн; А-92 - 77,90 грн. ДП Energy - 91,90 грн; ДП - 89,90 грн. Газ - 42,90 грн.



Фото: ціни на АЗС в Україні станом на 3 вересня (інфографіка РБК-Україна)