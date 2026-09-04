Дизель под 100 грн: АЗС подняли цены на топливо 4 сентября
Большие сети автозаправочных станций продолжают поднимать ценники на топливо. На некоторых АЗС снова выросли цены на все виды бензина и дизеля.
Об изменениях на АЗС и сколько стоят бензин, дизель и автогаз по состоянию на пятницу, 4 сентября - в материале РБК-Украина.
Как изменились цены на АЗС за сутки
Сеть OKKO повысила стоимость всех видов бензина и дизельного топлива на 1,00 грн/л.
На станциях SOCAR бензин и дизель подорожали также на 1,00 грн/л. В частности, премиальное ДТ NANO Extro уже стоит 99,90 грн за литр.
В сети WOG ценники в пятницу остались на уровне предыдущего дня.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 4 сентября (инфографика РБК-Украина)
Государственная "Укрнафта" в рамках акции удешевила брендовый бензин на 3,00 грн/л, сравнив его по стоимости с обычным А-95. Цена - 79,90 грн/л.
Детализация цен на АЗС 4 сентября, пятница
OKKO
- Бензин Pulls 100: 95,90 грн
- Бензин Pulls 95: 88,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 85,90 грн
- ДТ Pulls: 98,90 грн
- ДТ Евро: 95,90 грн
- Газ: 44,90 грн
WOG
- Бензин 100: 95,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 88,90 грн
- Бензин 95 Евро: 85,90 грн
- ДТ Mustang: 98,90 грн
- ДТ Евро-5: 95,90 грн
- Газ: 45,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 95,90 грн
- Бензин NANO 95: 88,90 грн
- Бензин А-95: 85,90 грн
- ДТ NANO Extro: 99,90 грн
- ДТ NANO: 96,90 грн
- Газ: 44,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 79,90 грн
- Бензин А-95: 79,90 грн
- Бензин А-92: 77,90 грн
- ДТ (Energy): 91,90 грн
- ДТ: 89,90 грн
- Газ: 42,90 грн