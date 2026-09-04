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Главная » Бизнес » Экономика

Дизель под 100 грн: АЗС подняли цены на топливо 4 сентября

09:50 04.09.2026 Пт
2 мин
Бензин также продолжает дорожать
aimg Мария Кучерявец
Дизель под 100 грн: АЗС подняли цены на топливо 4 сентября Фото: АЗС продолжают расти цены на топливо (Getty Images)
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Большие сети автозаправочных станций продолжают поднимать ценники на топливо. На некоторых АЗС снова выросли цены на все виды бензина и дизеля.

Об изменениях на АЗС и сколько стоят бензин, дизель и автогаз по состоянию на пятницу, 4 сентября - в материале РБК-Украина.

Как изменились цены на АЗС за сутки

Сеть OKKO повысила стоимость всех видов бензина и дизельного топлива на 1,00 грн/л.

На станциях SOCAR бензин и дизель подорожали также на 1,00 грн/л. В частности, премиальное ДТ NANO Extro уже стоит 99,90 грн за литр.

В сети WOG ценники в пятницу остались на уровне предыдущего дня.

Дизель под 100 грн: АЗС подняли цены на топливо 4 сентября

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 4 сентября (инфографика РБК-Украина)

Государственная "Укрнафта" в рамках акции удешевила брендовый бензин на 3,00 грн/л, сравнив его по стоимости с обычным А-95. Цена - 79,90 грн/л.

Детализация цен на АЗС 4 сентября, пятница

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 95,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 88,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 85,90 грн
  • ДТ Pulls: 98,90 грн
  • ДТ Евро: 95,90 грн
  • Газ: 44,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 95,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 88,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 85,90 грн
  • ДТ Mustang: 98,90 грн
  • ДТ Евро-5: 95,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 95,90 грн
  • Бензин NANO 95: 88,90 грн
  • Бензин А-95: 85,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 99,90 грн
  • ДТ NANO: 96,90 грн
  • Газ: 44,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 79,90 грн
  • Бензин А-95: 79,90 грн
  • Бензин А-92: 77,90 грн
  • ДТ (Energy): 91,90 грн
  • ДТ: 89,90 грн
  • Газ: 42,90 грн
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