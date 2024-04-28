Діють обмеження в двох областях. Яка ситуація зі світлом в Україні

В Україні 28 квітня діють обмеження щодо світла у двох областях. Графіки відключень активні у Харківській області, а обмеження для промисловості - у Кривому Розі Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго .

Так, через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі 27 квітня застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості - у Кривому Розі.

"Обмеження в цих регіонах діють і 28 квітня. В інших регіонах минулої доби споживачі не обмежувалися", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, через мережеві обмеження в Харківській області застосовуються графіки відключень для близько 200 тисяч абонентів.

Як додали в Міненерго, минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією та комерційним імпортом, а аварійна допомога не залучалася.

Підвищення тарифу на світло

Останнім часом з'явилася інформація щодо необхідності підвищення тарифу на світло для побутових соживачів.

За словами першого заступника голови комітету Верховної ради з енергетики та житлово-комунальних послуг Олексія Кучеренка, вона пов'язана зі складною ситуацією в енергосистемі через постійні атаки РФ на енергооб'єкти.

За його розрахунками, вартість електроенергії потрібно підняти до собівартості - 3,5 грн/кВт-година, зараз тариф становить 2,64 грн/кВт-година. Нагадаємо, чинний тариф було встановлено з 1 липня 2023 року, тоді електроенергія подорожчала на 70%.

Нагадаємо, наприкінці квітня Кабінет Міністрів України продовжив дію пільгової ціни на електроенергію для населення до 31 травня. Попередній термін спливає 30 квітня.