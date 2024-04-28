Действуют ограничения в двух областях. Какая ситуация со светом в Украине
В Украине 28 апреля действуют ограничения по свету в двух областях. Графики отключений активны в Харьковской области, а ограничения для промышленности - в Кривом Роге Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.
Так, из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи 27 апреля применялись графики отключений в Харьковской области и для промышленности - в Кривом Роге.
"Ограничения в этих регионах действуют и 28 апреля. В других регионах за прошедшие сутки потребители не ограничивались", - говорится в сообщении.
В частности, из-за сетевых ограничений в Харьковской области применяются графики отключений для около 200 тысяч абонентов.
Как добавили в Минэнерго, за прошедшие сутки потребности потребителей покрывались собственной генерацией и коммерческим импортом, а аварийная помощь не привлекалась.
Повышение тарифа на свет
В последнее время появилась информация о необходимости повышения тарифа на свет для бытовых потребителей
По словам первого заместителя главы комитета Верховной рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Алексея Кучеренко, она связана со сложной ситуацией в энергосистеме из-за постоянных атак РФ на энергообъекты.
По его расчетам, стоимость электроэнергии нужно поднять до себестоимости - 3,5 грн/кВт-час, сейчас тариф составляет 2,64 грн/кВт-час. Напомним, действующий тариф был установлен с 1 июля 2023 года, тогда электроэнергия подорожала на 70%.
Напомним, в конце апреля Кабинет Министров Украины продлил действие льготной цены на электроэнергию для населения до 31 мая. Предыдущий срок истекает 30 апреля.
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