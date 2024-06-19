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"Действуют как пираты". Филиппины обвинили Китай в уничтожении лодок

Манила, Среда 19 июня 2024 16:50
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"Действуют как пираты". Филиппины обвинили Китай в уничтожении лодок Фото: между Филиппинами и Китаем возник скандал (flickr by Via Tsuji)
Автор: Иван Носальский

Китайская береговая охрана разграбила и потопила лодки Филиппин в Южно-Китайском море на этой неделе.

Об этом рассказали представители военного руководства Филиппин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам главы Западного командования вооруженных сил Филиппин Альфонсо Торреса-младшего, сотрудники береговой охраны Китая высадились на филиппинские резиновые лодки во время миссии Манилы по снабжению военного форпоста на Второй отмели Томаса в понедельник, 17 июня.

"Огнестрельное оружие (которое было на лодках - ред.) было захвачено", - сказал Торрес.

Он уточнил, что китайская береговая охрана также "умышленно проколола" филиппинские резиновые лодки, используя ножи и другие острые предметы.

"Они не имеют права или законных полномочий вмешиваться в наши операции и уничтожать филиппинские суда, действующие в нашей исключительной экономической зоне", - заявил начальник штаба филиппинских вооруженных сил Ромео Браунер.

Что предшествовало

Напомним, 18 июня Оперативная группа Филиппин в Южно-Китайском море рассказала, что Китай намеренно повредил лодки страны, которые находились в Южно-Китайском море.

В свою очередь Пекин заявил, что лодки Филиппин якобы намеренно приближались к китайскому судну, в результате чего произошло столкновение.

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