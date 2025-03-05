Діючий механізм пільгових поставок газу може ускладнити проходження наступної зими, - експерт

Наступний опалювальний сезон може стати серйозним викликом для України через зниження видобутку газу після масованих атак окупантів та необхідності значного імпорту палива. Однак, через діючу модель регульованих та занижених цін, імпорт газу може бути сильно ускладнений.

Про це заявив експерт з питань енергетики Інституту майбутнього Адріан Прокіп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DS News .

За його словами, ще минулого року уряд та "Нафтогаз" робили ставку на самозабезпечення газом власного видобутку, що дозволяло мінімізувати імпорт. Однак, атаки на газовидобувну інфраструктуру змінили ситуацію, і тепер без імпорту пройти наступну зиму буде неможливо.

"Раніше уряд та "Нафтогаз" орієнтувалися на те, що зиму будемо проходити на газі власного видобутку. Нафтогаз два роки поспіль нарощував видобуток, і це посилювало віру в можливості самозабезпечення газом та відмови від його імпорту. Але обстріли змінюють все, і тепер покладатися лише на власний видобуток вже не вдасться, а натомість потрібно думати про організацію імпорту потрібних об’ємів газу в потрібні періоди", – зазначив Прокіп.

Водночас організація імпорту ускладнюється через неефективність діючої моделі пільгових поставок, яка регулює ціни на газ для широкої категорії споживачів.

"Проблема полягає й у тому, що імпортний газ суттєво дорожчий, ніж продається для регульованого сегменту в Україні - для великої кількості споживачів різних категорій газ субсидується", – пояснив експерт.

Ключове питання, за словами Прокіпа, полягає у тому, хто покриватиме різницю між високою вартістю імпортного газу та регульованими цінами всередині країни.

"Вільних грошей в економіці немає - значною мірою ми залежні від зовнішньої допомоги та запозичень. А, як бачимо, є ризик скорочення міжнародної допомоги через зміну відношення нової адміністрації Білого дому", – зазначив експерт.

Він застеріг, що збереження такої моделі може призвести до ситуації, коли навіть при наявності технічних можливостей для імпорту газ фізично не постачатиметься в Україну.

"В минулі два роки прайс-кепи обмежували імпорт на ринку електроенергії, створюючи ситуацію, коли технічні можливості для імпорту є, але самої електроенергії бракує. Точно з такою ж ситуацією можемо зіткнутися із поставками газу через рік", - попередив Прокіп.

Нагадаємо, аналітик газового ринку ExPro Consulting Михайло Свищо заявив, що опалювальний сезон 2025 – 2026 років ризикує стати серйозним викликом для енергетичної системи через регуляторні перешкоди та подорожчання газу в Європі. Він нагадав, що газовидобувна інфраструктура України пошкоджена російськими ударами, і їй доведеться імпортувати більше газу, ніж прогнозувалося раніше.