Действующий механизм льготных поставок газа может усложнить прохождение следующей зимы, - эксперт

Следующий отопительный сезон может стать серьезным вызовом для Украины из-за снижения добычи газа после массированных атак оккупантов и необходимости значительного импорта топлива. Однако, из-за действующей модели регулируемых и заниженных цен, импорт газа может быть сильно затруднен.

Об этом заявил эксперт по вопросам энергетики Института будущего Адриан Прокип, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DS News .

По его словам, еще в прошлом году правительство и "Нафтогаз" делали ставку на самообеспечение газом собственной добычи, что позволяло минимизировать импорт. Однако, атаки на газодобывающую инфраструктуру изменили ситуацию, и теперь без импорта пройти следующую зиму будет невозможно.

"Ранее правительство и "Нафтогаз" ориентировались на то, что зиму будем проходить на газе собственной добычи. Нафтогаз два года подряд наращивал добычу, и это усиливало веру в возможности самообеспечения газом и отказа от его импорта. Но обстрелы меняют все, и теперь полагаться только на собственную добычу уже не удастся, а вместо этого нужно думать об организации импорта нужных объемов газа в нужные периоды", - отметил Прокип.

В то же время организация импорта осложняется из-за неэффективности действующей модели льготных поставок, которая регулирует цены на газ для широкой категории потребителей.

"Проблема заключается и в том, что импортный газ существенно дороже, чем продается для регулируемого сегмента в Украине - для большого количества потребителей различных категорий газ субсидируется", - пояснил эксперт.

Ключевой вопрос, по словам Прокипа, заключается в том, кто будет покрывать разницу между высокой стоимостью импортного газа и регулируемыми ценами внутри страны.

"Свободных денег в экономике нет - в значительной степени мы зависимы от внешней помощи и заимствований. А, как видим, есть риск сокращения международной помощи из-за изменения отношения новой администрации Белого дома", - отметил эксперт.

Он предостерег, что сохранение такой модели может привести к ситуации, когда даже при наличии технических возможностей для импорта газ физически не будет поставляться в Украину.

"В прошлые два года прайс-кэпы ограничивали импорт на рынке электроэнергии, создавая ситуацию, когда технические возможности для импорта есть, но самой электроэнергии не хватает. Точно с такой же ситуацией можем столкнуться с поставками газа через год", - предупредил Прокип.

Напомним, аналитик газового рынка ExPro Consulting Михаил Свищо заявил, что отопительный сезон 2025 - 2026 годов рискует стать серьезным вызовом для энергетической системы из-за регуляторных препятствий и подорожания газа в Европе. Он напомнил, что газодобывающая инфраструктура Украины повреждена российскими ударами, и ей придется импортировать больше газа, чем прогнозировалось ранее.