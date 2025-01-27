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В "Дію" повернули перереєстрацію авто: як швидко змінити власника

Фото: Як змінити власника авто (diia.gov.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

У "Дію" повернули перереєстрацію авто. Власники авто можуть безпосередньо в додатку змінювати власника транспортного засобу та отримувати техпаспорт без необхідності відвідувати сервісний центр.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Дію".

Тепер процес перереєстрації авто став ще простішим і зручнішим, можна швидко змінити власника автомобіля через додаток "Дія".

Як це працює:

  • Перереєстрація онлайн. Тепер можна змінити власника автомобіля, не виходячи з дому. Все, що потрібно - зайти в додаток "Дія", подати запит на перереєстрацію авто та заповнити необхідні дані. Сервісний центр МВС отримує ваш запит онлайн, і техпаспорт одразу підтягнеться в додаток.
  • Автоматична перевірка. "Дія" автоматично перевіряє всі дані, зокрема сам автомобіль, покупця та продавця. Це дозволяє уникнути ситуацій з продажем викрадених чи підозрілих транспортних засобів. 
  • Отримання техпаспорта та номерів. Після завершення процесу перереєстрації, пластиковий техпаспорт і нові номерні знаки будуть доставлені вам поштою. Це зручний спосіб отримати всі необхідні документи без необхідності відвідувати державні установи.
  • Можливість змінити номери. Якщо ви хочете змінити номерні знаки, то зможете отримати нові фірмові номери з серією DI. 

 

Нагадаємо, що у застосунку "Дія" знову доступні популярні послуги - сервіс пільгової іпотеки "єОселя" та функція зміни місця проживання. Можна отримати власне житло на вигідних умовах чи змінити реєстрацію можна швидко.

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