В "Дію" повернули перереєстрацію авто: як швидко змінити власника

У "Дію" повернули перереєстрацію авто. Власники авто можуть безпосередньо в додатку змінювати власника транспортного засобу та отримувати техпаспорт без необхідності відвідувати сервісний центр.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Дію".
Тепер процес перереєстрації авто став ще простішим і зручнішим, можна швидко змінити власника автомобіля через додаток "Дія".
Як це працює:
Нагадаємо, що у застосунку "Дія" знову доступні популярні послуги - сервіс пільгової іпотеки "єОселя" та функція зміни місця проживання. Можна отримати власне житло на вигідних умовах чи змінити реєстрацію можна швидко.