В "Дію" вернули перерегистрацию авто: как быстро сменить владельца

В "Дію" вернули перерегистрацию авто. Владельцы авто могут непосредственно в приложении менять владельца транспортного средства и получать техпаспорт без необходимости посещать сервисный центр.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".
Теперь процесс перерегистрации авто стал еще проще и удобнее, можно быстро сменить владельца автомобиля через приложение "Дія".
Как это работает:
Напомним, что в приложении "Дія" снова доступны популярные услуги - сервис льготной ипотеки "еОселя" и функция изменения места жительства. Можно получить собственное жилье на выгодных условиях или изменить регистрацию можно быстро.