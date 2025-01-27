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В "Дію" вернули перерегистрацию авто: как быстро сменить владельца

Фото: Как сменить владельца авто (diia.gov.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

В "Дію" вернули перерегистрацию авто. Владельцы авто могут непосредственно в приложении менять владельца транспортного средства и получать техпаспорт без необходимости посещать сервисный центр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".

Теперь процесс перерегистрации авто стал еще проще и удобнее, можно быстро сменить владельца автомобиля через приложение "Дія".

Как это работает:

  • Перерегистрация онлайн Теперь можно сменить владельца автомобиля, не выходя из дома. Все, что нужно - зайти в приложение "Дія", подать запрос на перерегистрацию авто и заполнить необходимые данные. Сервисный центр МВД получает ваш запрос онлайн, и техпаспорт сразу подтянется в приложение.
  • Автоматическая проверка: "Дія" автоматически проверяет все данные, в том числе сам автомобиль, покупателя и продавца. Это позволяет избежать ситуаций с продажей угнанных или подозрительных транспортных средств.
  • Получение техпаспорта и номеров. После завершения процесса перерегистрации, пластиковый техпаспорт и новые номерные знаки будут доставлены вам по почте. Это удобный способ получить все необходимые документы без необходимости посещать государственные учреждения.
  • Возможность сменить номера. Если вы хотите сменить номерные знаки, то сможете получить новые фирменные номера с серией DI.

Напомним, что в приложении "Дія" снова доступны популярные услуги - сервис льготной ипотеки "еОселя" и функция изменения места жительства. Можно получить собственное жилье на выгодных условиях или изменить регистрацию можно быстро.

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