Дійшла черга "рятувальників". Окупанти мобілізують працівників "ДСНС" в Алчевську

Російські окупанти продовжують мобілізовувати мешканців тимчасово окупованих районів Луганської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Як зазначає ЦНС з посиланням на дані Генштабу ЗСУ, ворог призвав до армії співробітників так званого "МНС", що належить до окупаційної влади на захоплених територіях.
"До лав ворожої армії призвали працівників "ДСНС" в Алчевську з метою поповнення втрат живої сили", - розповідає Центр.
І зауважує, що росіяни навмисно призивають в армії мешканців українських територій і без відповідної підготовки відправляють їх на передову.
"Адже чим більше втрат зазнає місцеве населення, тим більше це розірве історичний зв’язок між регіоном та Батьківщиною. Водночас це ще більше закріпить у свідомості тезу пропагандистів про "українську агресію", - додають у Центрі.
Днями РБК-Україна повідомляло, що Росія готується до проведення прихованої мобілізації на території тимчасово окупованого Криму.
Нагадаємо, що аби виконати показники по мобілізації в Північній Осетії, місцеві військкомати мобілізують наркозалежних. Інформацію про масовість мобілізації наркозалежних підтвердив один з російських солдатів, що здався в полон Руху Опору.
Нагадаємо, у Росії військкомати відкрили "полювання" на жителів Москви. Заходи супроводжуються моральним тиском і залякуванням населення.
До слова, за даними української розвідки, Путін хоче створити двомільйонну армію, тому під час нової хвилі мобілізації спробують призвати 500 тисяч росіян.
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