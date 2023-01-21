Дійшла черга "рятувальників". Окупанти мобілізують працівників "ДСНС" в Алчевську

Як зазначає ЦНС з посиланням на дані Генштабу ЗСУ, ворог призвав до армії співробітників так званого "МНС", що належить до окупаційної влади на захоплених територіях.

"До лав ворожої армії призвали працівників "ДСНС" в Алчевську з метою поповнення втрат живої сили", - розповідає Центр.

І зауважує, що росіяни навмисно призивають в армії мешканців українських територій і без відповідної підготовки відправляють їх на передову.

"Адже чим більше втрат зазнає місцеве населення, тим більше це розірве історичний зв’язок між регіоном та Батьківщиною. Водночас це ще більше закріпить у свідомості тезу пропагандистів про "українську агресію", - додають у Центрі.