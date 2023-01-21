Пришел черед "спасателей". Оккупанты мобилизуют работников "ГСЧС" в Алчевске

Как отмечает ЦНС со ссылкой на данные Генштаба ВСУ, враг призвал в армию сотрудников так называемого "МЧС", имеющего отношение к оккупационным властям на захваченных территориях.

"В ряды вражеской армии призвали работников "ГСЧС" в Алчевске с целью восполнения потерь живой силы", - рассказывает Центр.

И отмечает, что россияне намеренно призывают в армии жителей украинских территорий и без соответствующей подготовки отправляют их на передовую.

"Ведь чем больше потерь понесет местное население, тем больше это разорвет историческую связь между регионом и Родиной. В то же время это еще больше закрепит в сознании тезис пропагандистов об "украинской агрессии", - добавляют в Центре.