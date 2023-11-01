У "Дїї" послуга для ВПО стане тимчасово недоступною: в Мінцифрі назвали причину

На даний момент відомство спільно з Мінсоцполітики проводять роботи з оновлення послуги для допомоги ВПО.

Тож якщо вам необхідно отримати довідку ВПО чи оформити допомогу, поки сервіс у "Дії" не працює, зможете зробити це офлайн.

Зміни для ВПО

Нагадаємо, що українців, які отримують матеріальну допомогу за статусом ВПО чи претендують на державні грошові виплати, чекають планові зміни.

Зокрема, подати заяву можна буде одразу на всю родину: дітей, чоловіка чи дружину. Також виплати отримуватимуть діти ВПО, які народилися після переїзду сімʼї. Крім того, очікується зміна умов виплат:

"Фокус буде на громадянах, які перебувають у складних обставинах", - підкреслюють в Мінцифрі.

Відомство нагадує, що всі необхідні документи для оформлення довідки ВПО можна оформити в режимі "офлайн". При цьому дві послуги для ВПО - зміна фактичного місця проживання та скасування статусу ВПО - працюватимуть, як раніше.