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У "Дїї" послуга для ВПО стане тимчасово недоступною: в Мінцифрі назвали причину

Фото: у "Дії" послуга для ВПО стане тимчасово недоступною (Getty Images)
Автор: Ярослава Борзова

З 1 листопада в застосунку "Дія" буде тимчасово недоступною послуга "Допомога для ВПО". Причина - оновлення сервісів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінцифри.

На даний момент відомство спільно з Мінсоцполітики проводять роботи з оновлення послуги для допомоги ВПО.

Тож якщо вам необхідно отримати довідку ВПО чи оформити допомогу, поки сервіс у "Дії" не працює, зможете зробити це офлайн.

Зміни для ВПО

Нагадаємо, що українців, які отримують матеріальну допомогу за статусом ВПО чи претендують на державні грошові виплати, чекають планові зміни.

Зокрема, подати заяву можна буде одразу на всю родину: дітей, чоловіка чи дружину. Також виплати отримуватимуть діти ВПО, які народилися після переїзду сімʼї. Крім того, очікується зміна умов виплат:

"Фокус буде на громадянах, які перебувають у складних обставинах", - підкреслюють в Мінцифрі.

Відомство нагадує, що всі необхідні документи для оформлення довідки ВПО можна оформити в режимі "офлайн". При цьому дві послуги для ВПО - зміна фактичного місця проживання та скасування статусу ВПО - працюватимуть, як раніше.

Нагадаємо,16 жовтня у додатку "Дія" почалось бета-тестування сервісу онлайн послугу з перереєстрації автомобілів. Тоді в Мінцифрі зазначив, що нова "революційна" послуга в майбутньому дозволить громадянам здійснювати продаж та купівлю машин "всього в кілька кліків".

Раніше у Головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ пояснили, коли виникає необхідність провести повторну реєстрацію авто.

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