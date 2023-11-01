В "Дії" услуга для ВПЛ станет временно недоступной: в Минцифре назвали причину

С 1 ноября в приложении "Дія" будет временно недоступна услуга "Помощь для ВПЛ". Причина - обновление сервисов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минцифры.
В настоящее время ведомство совместно с Минсоцполитики проводят работы по обновлению услуги для помощи ВПЛ.
Если вам необходимо получить справку ВПЛ или оформить помощь, пока сервис в "Дія" не работает, сможете сделать это офлайн.
Напомним, что украинцев, получающих материальную помощь по статусу ВПЛ или претендующих на государственные денежные выплаты, ждут плановые изменения.
В частности, подать заявление можно будет сразу на всю семью: детей, мужа или жену. Также выплаты будут получать дети ВПЛ, родившиеся после переезда семьи. Кроме того, ожидается изменение условий выплат:
"Фокус будет на находящихся в сложных обстоятельствах гражданах", - подчеркивают в Минцифре.
Ведомство напоминает, что все необходимые документы для оформления справки ВПЛ можно оформить в режиме "офлайн". При этом две услуги для ВПЛ - изменение фактического места жительства и отмена статуса ВПЛ - будут работать, как раньше.
Напомним, 16 октября в приложении "Дія" началось бета-тестирование сервиса онлайн услугу по перерегистрации автомобилей. Тогда в Минцифры отметили, что новая "революционная" услуга в будущем позволит гражданам осуществлять продажу и покупку машин "всего в несколько кликов".
Ранее в Главном сервисном центре Министерства внутренних дел объяснили, когда возникает необходимость произвести повторную регистрацию авто.
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