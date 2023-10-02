В МВС пояснили, коли необхідно проводити перереєстрацію авто: список випадків

Кожен транспортний засіб в Україні треба реєструвати. В МВС пояснили, коли виникає необхідність провести повторну реєстрацію авто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ України.

За даними сервісного центру МВС, перереєстрація транспортних засобів без зміни власника проводиться у разі:

отримання свідоцтва про реєстрацію замість утраченого або не придатного для користування;

зміни їх власників, місця стоянки, місцезнаходження або найменування власників-юридичних осіб;

місця проживання або прізвища, імені чи по батькові фізичних осіб, які є власниками транспортних засобів;

зміни кольору;

переобладнання транспортного засобу чи заміни кузова, інших складових частин, що мають ідентифікаційні номери.

При перереєстрації транспортних засобів у разі зміни їх власників зняття з обліку таких транспортних засобів не проводиться.

Які документи необхідні для перереєстрації

До сервісного центру МВС подаються оформлені в установленому порядку документи, що:

підтверджують правомірність придбання транспортного засобу;

заява (заповнюється в ТСЦ);

свідоцтво про реєстрацію;

паспорт громадянина України (у разі надання ID-картки без наявних у безконтактному електронному носії відомостей про реєстрацію місця проживання разом надається довідка про реєстрацію місця проживання особи) покупця та продавця або:тимчасове посвідчення громадянина України; (посвідка на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання; посвідчення біженця; посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту; посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист).

копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі його відсутності у відповідних базах даних МВС) або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

платіжні документи (квитанції), які засвідчують оплату адміністративної послуги та плату за бланкову і спеціальну продукцію.

висновок/відомості про експертне дослідження транспортного засобу, що вносяться до електронного реєстру працівниками експертної служби МВС (не є обов’язковим та проводиться за бажанням при перереєстрації транспортного засобу).

Після перереєстрації ТЗ власник отримує нове свідоцтво про реєстрацію автомобіля.

Раніше РБК-Україна розповідало, як виїхати з України на своєму чужому автомобілі. Для цього потрібно мати певний перелік документів. Крім того, при виїзді за кордон на чужій машині, без відвідування сервісного центру МВС не обійдеться.

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