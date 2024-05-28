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В "Дії" знову запрацювали сервіси для водіїв

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

На порталі та у додатку "Дія" знову зʼявилися послуги для водіїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис "Дія" у Telegram.

"Сервіси для водіїв повернулися в Дію, бо Головний сервісний центр МВС оновив реквізити для оплати рахунків", - йдеться у повідомленні. 

Тож українські водії знову можуть:   

  • замовити, оплатити й замінити водійське за кілька кліків. А далі прийти до сервісного центру МВС і забрати посвідчення чи оформити доставку.   
  • купити та продати авто онлайн! Без походів у сервісні центри МВС, банки та черг. Номери та техпаспорт отримаєте доставкою.

Раніше повідомлялося про те, які документи доступні у додатку "Дія".

Крім того, в застосунку "Дія" можна придбати облігації для того, щоб підтримати держбюджет.

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