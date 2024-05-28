В "Дії" знову запрацювали сервіси для водіїв

Раніше повідомлялося про те, які документи доступні у додатку "Дія".

Крім того, в застосунку "Дія" можна придбати облігації для того, щоб підтримати держбюджет.

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