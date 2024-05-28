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В "Дія" снова заработали сервисы для водителей

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

На портале и в приложении "Дія" снова появились услуги для водителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Дія" в Telegram.

"Сервисы для водителей вернулись в действие, потому что Главный сервисный центр МВД обновил реквизиты для оплаты счетов", - говорится в сообщении. 

Поэтому украинские водители снова могут:   

  • заказать, оплатить и заменить водительское за несколько кликов. А дальше прийти в сервисный центр МВД и забрать удостоверение или оформить доставку.
  • купить и продать авто онлайн! Без походов в сервисные центры МВД, банки и очередей. Номера и техпаспорт получите доставкой.

Ранее сообщалось о том, какие документы доступны в приложении "Дія".

Кроме того, в приложении "Дія" можно приобрести облигации для того, чтобы поддержать госбюджет.

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Водительские праваДия