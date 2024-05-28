В "Дія" снова заработали сервисы для водителей

Ранее сообщалось о том, какие документы доступны в приложении "Дія".

Кроме того, в приложении "Дія" можно приобрести облигации для того, чтобы поддержать госбюджет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.