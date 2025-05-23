У "Дії" зникнуть водійські послуги на кілька днів: коли саме і чому

Нагадаємо, в Україні діє 14 категорій водійських посвідчень для різних типів транспорту - від мопедів до автобусів і трамваїв. Для кожної категорії визначено мінімальний вік, вимоги до транспорту та необхідність навчання й складання іспитів.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні можна купити та зареєструвати авто без водійських прав - посвідчення не потрібне для оформлення права власності, а лише для керування транспортом. У сервісному центрі МВС пояснили, що це актуально, зокрема, для тих, хто ще навчається або хоче подарувати авто.

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