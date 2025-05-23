У "Дії" зникнуть водійські послуги на кілька днів: коли саме і чому

З 24 по 27 травня 2025 року деякі послуги для водіїв у застосунку "Дія" будуть тимчасово недоступні. Це пов’язано з технічними роботами над державними електронними реєстрами.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал "Дії".

Які послуги не працюватимуть Протягом трьох днів у застосунку не можна буде: замінити водійське посвідчення,

здійснити перереєстрацію автомобіля,

скористатися шеринговою функцією авто. Фахівці проводять оновлення Єдиного державного реєстру транспортних засобів і Реєстру адмінправопорушень у сфері безпеки дорожнього руху. Саме до них під’єднані відповідні сервіси в "Дії". Коли все запрацює Послуги знову стануть доступними з середи, 28 травня. У Мінцифрі закликають заздалегідь спланувати заміну водійського посвідчення або оформлення авто.