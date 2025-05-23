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У "Дії" зникнуть водійські послуги на кілька днів: коли саме і чому

П'ятниця 23 травня 2025 15:07
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У "Дії" зникнуть водійські послуги на кілька днів: коли саме і чому Фото: Послуги для водіїв у "Дії" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

З 24 по 27 травня 2025 року деякі послуги для водіїв у застосунку "Дія" будуть тимчасово недоступні. Це пов’язано з технічними роботами над державними електронними реєстрами.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал "Дії".

Які послуги не працюватимуть

Протягом трьох днів у застосунку не можна буде:

  • замінити водійське посвідчення,
  • здійснити перереєстрацію автомобіля,
  • скористатися шеринговою функцією авто.

Фахівці проводять оновлення Єдиного державного реєстру транспортних засобів і Реєстру адмінправопорушень у сфері безпеки дорожнього руху. Саме до них під’єднані відповідні сервіси в "Дії".

Коли все запрацює

Послуги знову стануть доступними з середи, 28 травня. У Мінцифрі закликають заздалегідь спланувати заміну водійського посвідчення або оформлення авто.

Нагадаємо, в Україні діє 14 категорій водійських посвідчень для різних типів транспорту - від мопедів до автобусів і трамваїв. Для кожної категорії визначено мінімальний вік, вимоги до транспорту та необхідність навчання й складання іспитів.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні можна купити та зареєструвати авто без водійських прав - посвідчення не потрібне для оформлення права власності, а лише для керування транспортом. У сервісному центрі МВС пояснили, що це актуально, зокрема, для тих, хто ще навчається або хоче подарувати авто.

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