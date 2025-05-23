У "Дії" зникнуть водійські послуги на кілька днів: коли саме і чому
З 24 по 27 травня 2025 року деякі послуги для водіїв у застосунку "Дія" будуть тимчасово недоступні. Це пов’язано з технічними роботами над державними електронними реєстрами.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал "Дії".
Які послуги не працюватимуть
Протягом трьох днів у застосунку не можна буде:
- замінити водійське посвідчення,
- здійснити перереєстрацію автомобіля,
- скористатися шеринговою функцією авто.
Фахівці проводять оновлення Єдиного державного реєстру транспортних засобів і Реєстру адмінправопорушень у сфері безпеки дорожнього руху. Саме до них під’єднані відповідні сервіси в "Дії".
Коли все запрацює
Послуги знову стануть доступними з середи, 28 травня. У Мінцифрі закликають заздалегідь спланувати заміну водійського посвідчення або оформлення авто.
Нагадаємо, в Україні діє 14 категорій водійських посвідчень для різних типів транспорту - від мопедів до автобусів і трамваїв. Для кожної категорії визначено мінімальний вік, вимоги до транспорту та необхідність навчання й складання іспитів.
Раніше РБК-Україна писало, що в Україні можна купити та зареєструвати авто без водійських прав - посвідчення не потрібне для оформлення права власності, а лише для керування транспортом. У сервісному центрі МВС пояснили, що це актуально, зокрема, для тих, хто ще навчається або хоче подарувати авто.
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