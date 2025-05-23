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В "Дії" исчезнут водительские услуги на несколько дней: когда именно и почему

Пятница 23 мая 2025 15:07
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В "Дії" исчезнут водительские услуги на несколько дней: когда именно и почему Фото: Услуги для водителей в "Дії" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

С 24 по 27 мая 2025 года некоторые услуги для водителей в приложении "Дія" будут временно недоступны. Это связано с техническими работами над государственными электронными реестрами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Дії".

Какие услуги не будут работать

В течение трех дней в приложении нельзя будет:

  • заменить водительское удостоверение,
  • осуществить перерегистрацию автомобиля,
  • воспользоваться шеринговой функцией авто.

Специалисты проводят обновление Единого государственного реестра транспортных средств и Реестра админправонарушений в сфере безопасности дорожного движения. Именно к ним подключены соответствующие сервисы в "Дії".

Когда все заработает

Услуги снова станут доступными со среды, 28 мая. В Минцифре призывают заранее спланировать замену водительского удостоверения или оформление авто.

Напомним, в Украине действует 14 категорий водительских удостоверений для разных типов транспорта - от мопедов до автобусов и трамваев. Для каждой категории определен минимальный возраст, требования к транспорту и необходимость обучения и сдачи экзаменов.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине можно купить и зарегистрировать авто без водительских прав - удостоверение не нужно для оформления права собственности, а только для управления транспортом. В сервисном центре МВД объяснили, что это актуально, в частности, для тех, кто еще учится или хочет подарить авто.

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