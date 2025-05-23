В "Дії" исчезнут водительские услуги на несколько дней: когда именно и почему

С 24 по 27 мая 2025 года некоторые услуги для водителей в приложении "Дія" будут временно недоступны. Это связано с техническими работами над государственными электронными реестрами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Дії" .

Услуги снова станут доступными со среды, 28 мая. В Минцифре призывают заранее спланировать замену водительского удостоверения или оформление авто.

Специалисты проводят обновление Единого государственного реестра транспортных средств и Реестра админправонарушений в сфере безопасности дорожного движения. Именно к ним подключены соответствующие сервисы в "Дії".

В течение трех дней в приложении нельзя будет:

Напомним, в Украине действует 14 категорий водительских удостоверений для разных типов транспорта - от мопедов до автобусов и трамваев. Для каждой категории определен минимальный возраст, требования к транспорту и необходимость обучения и сдачи экзаменов.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине можно купить и зарегистрировать авто без водительских прав - удостоверение не нужно для оформления права собственности, а только для управления транспортом. В сервисном центре МВД объяснили, что это актуально, в частности, для тех, кто еще учится или хочет подарить авто.

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