У "Дії" запустили корисну послугу для студентів

Відтепер у застосунку "Дія" можна надсилати копію студентського квитка за кілька кліків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Дії".
Зазначається, що послуга знадобиться, аби отримати знижку за студентським, зареєструватися в системі університету чи створити персональний кабінет на освітніх ресурсах.
При цьому студентам не потрібні жодні ксерокси чи сканери.
Щоб отримати копію студентського, компанія має надіслати відповідний запит, а студент - його погодити. Після цього копія відправляється до компанії.
Зазначимо, що компанія може відправити запит на копію трьома способами:
Більше про те, як працює функція - дивіться у відео.
Окрім того, українські бізнеси можуть налаштувати інтеграцію з "Дією", щоб надавати знижки студентам чи ділитися корисним контентом із цільовою аудиторією.
Компанії можуть налаштувати шеринг так, щоб отримувати копії як офлайн, так і онлайн. Для консультацій з цього питання слід звернуться до команди впровадження "Дії" у Telegram.
Відтепер через портал можна подати заяви ще на чотири види фінансової допомоги для сімей з дітьми:
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.