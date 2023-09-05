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В "Дії" запустили полезную услугу для студентов

Фото: в "Дії" запустили полезную услугу для студентов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Теперь в приложении "Дія" можно отправлять копию студенческого билета в несколько кликов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дії".

Отмечается, что услуга понадобится, чтобы получить скидку по студенческому, зарегистрироваться в системе университета или создать персональный кабинет на образовательных ресурсах.

При этом студентам не нужны никакие ксероксы или сканеры.

Чтобы получить копию студенческого, компания должна отправить соответствующий запрос, а студент - его согласовать. После этого копия отправляется в компанию.

Отметим, что компания может отправить запрос на копию тремя способами:

  • офлайн - просканировав штрихкод студенческого,
  • онлайн - по ссылке, которую можно "вшить" в кнопку на сайте или в приложении,
  • по QR-коду, который нужно предварительно создать на портале "Дія".

Больше о том, как работает функция - смотрите в видео.

Кроме того, украинские бизнесы могут настроить интеграцию с "Дієй", чтобы предоставлять скидки студентам или делиться полезным контентом с целевой аудиторией.

Компании могут настроить шеринг так, чтобы получать копии как офлайн, так и онлайн. Для консультаций по этому вопросу следует обратиться к команде внедрения "Дії" в Telegram.

Нововведения в "Дії"

Теперь через портал можно подать заявления еще на четыре вида финансовой помощи для семей с детьми:

  • на ребенка одинокой матери или отцу;
  • при усыновлении ребенка;
  • человеку, который ухаживает за больным ребенком;
  • человеку с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.

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