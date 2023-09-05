В "Дії" запустили полезную услугу для студентов
Теперь в приложении "Дія" можно отправлять копию студенческого билета в несколько кликов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дії".
Отмечается, что услуга понадобится, чтобы получить скидку по студенческому, зарегистрироваться в системе университета или создать персональный кабинет на образовательных ресурсах.
При этом студентам не нужны никакие ксероксы или сканеры.
Чтобы получить копию студенческого, компания должна отправить соответствующий запрос, а студент - его согласовать. После этого копия отправляется в компанию.
Отметим, что компания может отправить запрос на копию тремя способами:
- офлайн - просканировав штрихкод студенческого,
- онлайн - по ссылке, которую можно "вшить" в кнопку на сайте или в приложении,
- по QR-коду, который нужно предварительно создать на портале "Дія".
Больше о том, как работает функция - смотрите в видео.
Кроме того, украинские бизнесы могут настроить интеграцию с "Дієй", чтобы предоставлять скидки студентам или делиться полезным контентом с целевой аудиторией.
Компании могут настроить шеринг так, чтобы получать копии как офлайн, так и онлайн. Для консультаций по этому вопросу следует обратиться к команде внедрения "Дії" в Telegram.
Нововведения в "Дії"
Теперь через портал можно подать заявления еще на четыре вида финансовой помощи для семей с детьми:
- на ребенка одинокой матери или отцу;
- при усыновлении ребенка;
- человеку, который ухаживает за больным ребенком;
- человеку с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.
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