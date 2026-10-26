У "Дії" з’явився новий документ для ветеранів: як отримати

Хто може отримати витяг

Послуга доступна людям, відомості про яких є в реєстрі та які мають один із таких статусів:

учасник бойових дій;

учасник війни;

особа з інвалідністю внаслідок війни;

член сім’ї загиблого або померлого ветерана чи ветеранки війни;

член сім’ї загиблого або померлого Захисника чи Захисниці України;

постраждалий учасник Революції Гідності;

особа з особливими заслугами перед Батьківщиною.

Якщо інформації про людину немає в реєстрі, отримати витяг через "Дію" не вийде.

Як замовити документ

Щоб отримати витяг, потрібно авторизуватися на порталі "Дія" та відкрити послугу "Витяг з Реєстру ветеранів" у розділі "Ветеран PRO".

Далі потрібно перевірити дані заяви й натиснути "Готово". "Дія" передасть запит до реєстру, а після його опрацювання надішле результат в особистий кабінет і на електронну пошту.

Якщо запит опрацюють успішно, людина отримає PDF-файл із витягом. Документ міститиме QR-код для перевірки достовірності та кваліфікований електронний підпис Міністерства у справах ветеранів України.

Замовити витяг можна за посиланням на порталі "Дія".

Які зміни запровадили для дітей ветеранів

Також розширили можливості отримання витягу через ЦНАП. Тепер його можуть оформити діти ветеранів і ветеранок, зокрема віком до 23 років, або їхні законні представники.

Документ потрібен для оформлення державної цільової підтримки на здобуття освіти.