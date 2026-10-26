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У "Дії" з’явився новий документ для ветеранів: як отримати

18:07 26.10.2026 Пн
2 хв
aimg Василина Копитко
Відтепер витяг з Реєстру ветеранів можна отримати в "Дії" (фото РБК-Україна)

Ветерани та члени сімей загиблих захисників відтепер можуть отримати витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів війни на порталі Дія. Документ підтверджує статус і може знадобитися для оформлення державних пільг та соціальних гарантій.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Мінветеранів у Facebook.

Хто може отримати витяг

Послуга доступна людям, відомості про яких є в реєстрі та які мають один із таких статусів:

  • учасник бойових дій;
  • учасник війни;
  • особа з інвалідністю внаслідок війни;
  • член сім’ї загиблого або померлого ветерана чи ветеранки війни;
  • член сім’ї загиблого або померлого Захисника чи Захисниці України;
  • постраждалий учасник Революції Гідності;
  • особа з особливими заслугами перед Батьківщиною.

Якщо інформації про людину немає в реєстрі, отримати витяг через "Дію" не вийде.

Як замовити документ

Щоб отримати витяг, потрібно авторизуватися на порталі "Дія" та відкрити послугу "Витяг з Реєстру ветеранів" у розділі "Ветеран PRO".

Далі потрібно перевірити дані заяви й натиснути "Готово". "Дія" передасть запит до реєстру, а після його опрацювання надішле результат в особистий кабінет і на електронну пошту.

Якщо запит опрацюють успішно, людина отримає PDF-файл із витягом. Документ міститиме QR-код для перевірки достовірності та кваліфікований електронний підпис Міністерства у справах ветеранів України.

Замовити витяг можна за посиланням на порталі "Дія".

Які зміни запровадили для дітей ветеранів

Також розширили можливості отримання витягу через ЦНАП. Тепер його можуть оформити діти ветеранів і ветеранок, зокрема віком до 23 років, або їхні законні представники.

Документ потрібен для оформлення державної цільової підтримки на здобуття освіти.

Читайте також про те, що Мінветеранів і Держстат збиратимуть дані про ветеранів, щоб краще розуміти, де вони працюють, чи мають власний бізнес і якої підтримки потребують. Це допоможе у формуванні послуг для них.

Раніше ми писали про те, що в Україні розробили законопроєкт, що передбачає для ветеранів та їхніх сімей перетин державного кордону поза чергою.

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