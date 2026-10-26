Держава збирається системно рахувати дані про ветеранів: для чого це потрібно
Мінветеранів і Держстат уперше почали спільну роботу над збором даних про ветеранів. Держава хоче краще розуміти, де вони працюють, чи мають власний бізнес і якої підтримки потребують.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на звіт Мінветеранів про пріоритетні напрями роботи на 2026-2027 роки та повідомлення у Facebook.
Яких даних бракує державі
Нині державні органи використовують інформацію з реєстрів, адміністративні дані, результати окремих досліджень та опитувань.
Однак для обґрунтованих рішень потрібні системні й порівнювані статистичні показники, які дадуть змогу комплексно оцінювати становище ветеранів і ветеранок.
Зокрема, держава прагне краще розуміти їхню зайнятість, участь в економічному житті, підприємницьку активність та інші характеристики соціально-економічного становища. Також важливо відстежувати зміни в житті людей після завершення військової служби.
Як використовуватимуть статистику
Мінветеранів і Держстат обговорили розроблення методології статистичних спостережень, перелік необхідних показників та джерела даних. Окремо розглянули можливість аналізувати інформацію за віком, статтю та іншими соціально-демографічними характеристиками ветеранів і ветеранок.
Такі дані мають допомогти державі визначати актуальні потреби ветеранів, оцінювати ефективність програм підтримки, прогнозувати необхідні ресурси та обґрунтовувати управлінські й бюджетні рішення.
Після першої робочої зустрічі сторони визначили напрями подальшого опрацювання статистичної методології та можливих механізмів організації таких спостережень.
Раніше ми писали про те, що в Україні розробили законопроєкт, який дозволить ветеранам перетинати державний кордон поза чергою. Таке право також передбачено для членів їхніх сімей, які подорожують разом із ветераном в одному автомобілі.
Читайте також про те, що програму "Ветеранський спорт" призупинили у жовтні, бо на неї закінчились бюджетні гроші. Вона надавала право ветеранам та ветеранкам отримувати 1500 гривень щоквартально на заняття у спортзалі, плавання, оздоровчу гімнастику тощо.