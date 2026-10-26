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У "Дії" появился новый документ для ветеранов: как получить

18:07 26.10.2026 Пн
2 мин
aimg Василина Копытко
Отныне выписку из Реестра ветеранов можно получить в "Дії" (фото РБК-Украина)

Ветераны и члены семей погибших защитников теперь могут получить выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны на портале "Дія". Документ подтверждает статус и может пригодиться для оформления государственных льгот и социальных гарантий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минветеранов в Facebook.

Кто может получить выписку

Услуга доступна людям, сведения о которых есть в реестре и имеющих один из следующих статусов:

  • участник боевых действий;
  • участник войны;
  • лицо с инвалидностью в результате войны;
  • член семьи погибшего или умершего ветерана или ветеранки войны;
  • член семьи погибшего или умершего Защитника или Защитницы Украины;
  • пострадавший участник Революции Достоинства;
  • лицо с особыми наградами перед Родиной.

Если информации о человеке нет в реестре, получить выписку через "Дію" не получится.

Как заказать документ

Чтобы получить выписку, необходимо авторизироваться на портале "Дія" и открыть услугу "Выписка из Реестра ветеранов" в разделе "Ветеран PRO".

Далее следует проверить данные заявления и нажать "Готово". "Дія" передаст запрос в реестр, а после его обработки пришлет результат в личный кабинет и на электронную почту.

Если запрос успешно проработан, человек получит PDF-файл с извлечением. Документ будет содержать QR-код для проверки достоверности и квалифицированную электронную подпись Министерства по делам ветеранов Украины.

Заказать выписку можно по ссылке на портале "Дія" .

Какие изменения ввели для детей ветеранов

Также расширили возможности получения выписки через ЦНАП. Теперь его могут оформить дети ветеранов и ветеранок, в том числе до 23 лет, или их законные представители.

Документ необходим для оформления государственной целевой поддержки на получение образования.

Читайте также о том, что Минветеранов и Госстат будут собирать данные о ветеранах, чтобы лучше понимать, где они работают, имеют ли собственный бизнес и в какой поддержке нуждаются. Это поможет в формировании услуг для них.

Ранее мы писали о том, что в Украине разработали законопроект, предусматривающий для ветеранов и их семей пересечение государственной границы вне очереди.

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