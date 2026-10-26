У "Дії" появился новый документ для ветеранов: как получить

Кто может получить выписку

Услуга доступна людям, сведения о которых есть в реестре и имеющих один из следующих статусов:

участник боевых действий;

участник войны;

лицо с инвалидностью в результате войны;

член семьи погибшего или умершего ветерана или ветеранки войны;

член семьи погибшего или умершего Защитника или Защитницы Украины;

пострадавший участник Революции Достоинства;

лицо с особыми наградами перед Родиной.

Если информации о человеке нет в реестре, получить выписку через "Дію" не получится.

Как заказать документ

Чтобы получить выписку, необходимо авторизироваться на портале "Дія" и открыть услугу "Выписка из Реестра ветеранов" в разделе "Ветеран PRO".

Далее следует проверить данные заявления и нажать "Готово". "Дія" передаст запрос в реестр, а после его обработки пришлет результат в личный кабинет и на электронную почту.

Если запрос успешно проработан, человек получит PDF-файл с извлечением. Документ будет содержать QR-код для проверки достоверности и квалифицированную электронную подпись Министерства по делам ветеранов Украины.

Заказать выписку можно по ссылке на портале "Дія" .

Какие изменения ввели для детей ветеранов

Также расширили возможности получения выписки через ЦНАП. Теперь его могут оформить дети ветеранов и ветеранок, в том числе до 23 лет, или их законные представители.

Документ необходим для оформления государственной целевой поддержки на получение образования.