У "Дії" з'явиться зручна послуга для водіїв: як протестувати її першим

У "Дії" запровадять нову корисну послугу для власників автомобілів. Вже зараз українцям пропонують стати тестувальником її бета-версії.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію віцепрем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Facebook.
За словами Федорова, в "Дії" планують запровадити нову корисну послугу для власників автомобільного транспорту. Йдеться про заміну технічного паспорта.
Посадовець уточнив, що вже скоро в "Дії" можна буде замінити техпаспорт авто "за кілька кліків":
Міністр повідомив, що вже зараз команда "Дії" шукає бета-тестувальників послуги із заміни техпаспорта.
Йдеться про людей, які:
"Протестуйте її першими", - наголосив Федоров.
Долучитись до бета-тестування нової послуги в "Дії" можуть громадяни:
Для того, щоб стати бета-тестувальником, потрібно зареєструватися за відповідним посиланням.
"Забудьте про поїздки в сервісні центри МВС, черги та стрес. З "Дією" все просто працює", - підсумував Федоров.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як швидко поділитись техпаспортом у "Дії".
Читайте також, як можна продати авто через "Дію".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.