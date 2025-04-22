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У "Дії" з'явиться зручна послуга для водіїв: як протестувати її першим

У "Дії" запустять нову послугу для автовласників (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

У "Дії" запровадять нову корисну послугу для власників автомобілів. Вже зараз українцям пропонують стати тестувальником її бета-версії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію віцепрем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Facebook.

Про яку нову послугу для автовласників йдеться

За словами Федорова, в "Дії" планують запровадити нову корисну послугу для власників автомобільного транспорту. Йдеться про заміну технічного паспорта.

Посадовець уточнив, що вже скоро в "Дії" можна буде замінити техпаспорт авто "за кілька кліків":

  • якщо ви його втратили;
  • якщо ви його пошкодили;
  • якщо ви змінили дані;
  • якщо ви хочете змінити номерний знак.

Що відомо про тестування нової послуги в "Дії"

Міністр повідомив, що вже зараз команда "Дії" шукає бета-тестувальників послуги із заміни техпаспорта.

Йдеться про людей, які:

  • першими протестують послугу;
  • дадуть фідбек щодо неї розробникам.

"Протестуйте її першими", - наголосив Федоров.

Реєстрація на бета-тест нової послуги в "Дії" (скриншот: diia.gov.ua)

Як стати бета-тестувальником нової послуги

Долучитись до бета-тестування нової послуги в "Дії" можуть громадяни:

  • які старші за 18 років (повнолітні);
  • які є власником авто;
  • які мають свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в "Дії";
  • які мають біометричний документ (паспорт або посвідку на проживання) в "Дії".

Для того, щоб стати бета-тестувальником, потрібно зареєструватися за відповідним посиланням.

"Забудьте про поїздки в сервісні центри МВС, черги та стрес. З "Дією" все просто працює", - підсумував Федоров.

Публікація Федорова (скриншот: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як швидко поділитись техпаспортом у "Дії".

Читайте також, як можна продати авто через "Дію".

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