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Підказка для автомобілістів: як швидко поділитись техпаспортом у "Дії"

Україна , Субота 17 серпня 2024 20:04
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Підказка для автомобілістів: як швидко поділитись техпаспортом у "Дії" Фото: укранцям пояснили, як поділитись техпаспортом у "Дії" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українці можуть пошерити (поділитися) техпаспортом на авто з іншою людиною онлайн через застосунок "Дія". Процедура займає декілька хвилин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".

Як пошерити авто через застосунок:

  • авторизуйтеся в "Дії";
  • у розділі послуги обираєте "Шеринг авто";
  • обираєте "Поділитися", потім вказуєте строк, на який буде доступний техпаспорт для іншої людини;
  • перевіряєте власні дані в запиті;
  • коли запит сформовано, показуєте QR-код або надсилаєте посилання на запит людині, якій хочете передати техпаспорт;
  • людина сканує QR-код або переходить за посиланням, вводить свої контактні дані та підтверджує за допомогою "Дія.Підпису";
  • після цього ви також підписуєте цей запит "Дія.Підписом" та надсилаєте в сервісний центр МВС.

Також з'явилася можливість онлайн скасувати шеринг авто. Послугою можуть скористатися як власник транспортного засобу, так і належний користувач.

Для власника авто потрібно:

  • авторизуватися в "Дії";
  • вибрати "Послуги" - "Шеринг авто";
  • далі - "Скасувати шеринг".

Для належного користувача необхідно:

  • авторизуватися в "Дії";
  • перейти до Меню свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;
  • вибрати "Відмовитися від користування авто" - "Почати";
  • пошерити сформований екран із запитом власнику для підтвердження.

Надаємо, ми розповідали, як продати автомобіль онлайн через "Дію".

Раніше РБК-Україна пояснювало, чи обов'язково навчатися в автошколі, щоб скласти іспити для отримання посвідчення водія.

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