Підказка для автомобілістів: як швидко поділитись техпаспортом у "Дії"

Фото: укранцям пояснили, як поділитись техпаспортом у "Дії" (Віталій Носач, РБК-Україна)

Українці можуть пошерити (поділитися) техпаспортом на авто з іншою людиною онлайн через застосунок "Дія". Процедура займає декілька хвилин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".