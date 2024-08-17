Підказка для автомобілістів: як швидко поділитись техпаспортом у "Дії"
Фото: укранцям пояснили, як поділитись техпаспортом у "Дії" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Українці можуть пошерити (поділитися) техпаспортом на авто з іншою людиною онлайн через застосунок "Дія". Процедура займає декілька хвилин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".
Як пошерити авто через застосунок:
- авторизуйтеся в "Дії";
- у розділі послуги обираєте "Шеринг авто";
- обираєте "Поділитися", потім вказуєте строк, на який буде доступний техпаспорт для іншої людини;
- перевіряєте власні дані в запиті;
- коли запит сформовано, показуєте QR-код або надсилаєте посилання на запит людині, якій хочете передати техпаспорт;
- людина сканує QR-код або переходить за посиланням, вводить свої контактні дані та підтверджує за допомогою "Дія.Підпису";
- після цього ви також підписуєте цей запит "Дія.Підписом" та надсилаєте в сервісний центр МВС.
Також з'явилася можливість онлайн скасувати шеринг авто. Послугою можуть скористатися як власник транспортного засобу, так і належний користувач.
Для власника авто потрібно:
- авторизуватися в "Дії";
- вибрати "Послуги" - "Шеринг авто";
- далі - "Скасувати шеринг".
Для належного користувача необхідно:
- авторизуватися в "Дії";
- перейти до Меню свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;
- вибрати "Відмовитися від користування авто" - "Почати";
- пошерити сформований екран із запитом власнику для підтвердження.
Надаємо, ми розповідали, як продати автомобіль онлайн через "Дію".
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