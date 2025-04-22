В "Дії" появится удобная услуга для водителей: как протестировать ее первым

В "Дії" запустят новую полезную услугу для владельцев автомобилей. Уже сейчас украинцам предлагают стать тестировщиком ее бета-версии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Facebook.
По словам Федорова, в "Дії" планируют ввести новую полезную услугу для владельцев автомобильного транспорта. Речь идет о замене технического паспорта.
Чиновник уточнил, что уже скоро в "Дії" можно будет заменить техпаспорт авто "за несколько кликов":
Министр сообщил, что уже сейчас команда "Дії" ищет бета-тестировщиков услуги по замене техпаспорта.
Речь идет о людях, которые:
"Протестируйте ее первыми", - подчеркнул Федоров.
Приобщиться к бета-тестированию новой услуги в "Дії" могут граждане:
Для того чтобы стать бета-тестировщиком, нужно зарегистрироваться по соответствующей ссылке.
"Забудьте о поездках в сервисные центры МВД, очереди и стресс. С "Дія" все просто работает", - подытожил Федоров.
Напомним, ранее мы рассказывали, как быстро поделиться техпаспортом в "Дії".
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