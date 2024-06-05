У "Дії" з'явилося посвідчення ветерана: що це за документ

Раніше Міноборони запустило електронний кабінет військовозобов'язаного - це мобільний застосунок "Резерв+". Зараз у ньому можна оновити військово-облікові дані.

У Міністерстві оборони зазначали, що з 18 червня у "Резерв+" з'явиться спеціальний Qr-код. Він буде аналогом паперових військово-облікових документів.

Нагадаємо, у "Дії" тестують одруження в онлайн-форматі. Незабаром українці зможуть укладати шлюб по відеозв'язку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.