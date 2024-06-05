В "Дії" появилось удостоверение ветерана: что это за документ

Ранее Минобороны запустило электронный кабинет военнообязанного - это мобильное приложение "Резерв+". Сейчас в нем можно обновить военно-учетные данные.

В Министерстве обороны отмечали, что с 18 июня в "Резерв+" появится специальный Qr-код. Он будет аналогом бумажных военно-учетных документов.

Напомним, в "Дії" тестируют женитьбу в онлайн-формате. В скором времени украинцы смогут заключать брак по видеосвязи.

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