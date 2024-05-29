Фото: у "Дії" запустили бета-тест шлюбу по відеозв'язку (Віталій Носач, РБК-Україна)

Українці можуть взяти участь у бета-тесті шлюбу по відеозв'язку у "Дії". Послугу незабаром запустять для всіх громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова у Telegram.

Взяти участь у бета-тесті можна за кількох умов: повноліття;

наявність ідентифікаційного коду;

наявність ID-картки або біометричного закордонного паспорта у "Дії";

ви не одружені або офіційно розлучені. Запис на бета-тест - за посиланням. Як розповів міністр, система запропонує вільні дати для церемонії по відеозв'язку, але не раніше ніж за п'ять днів до. Свідоцтво про реєстрацію шлюбу з'явиться у "Дії", а фізичний документ пара зможе замовити доставкою "Укрпошти".