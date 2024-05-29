У "Дії" запустили бета-тест шлюбу по відеозв'язку
Українці можуть взяти участь у бета-тесті шлюбу по відеозв'язку у "Дії". Послугу незабаром запустять для всіх громадян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова у Telegram.
Взяти участь у бета-тесті можна за кількох умов:
- повноліття;
- наявність ідентифікаційного коду;
- наявність ID-картки або біометричного закордонного паспорта у "Дії";
- ви не одружені або офіційно розлучені.
Запис на бета-тест - за посиланням.
Як розповів міністр, система запропонує вільні дати для церемонії по відеозв'язку, але не раніше ніж за п'ять днів до.
Свідоцтво про реєстрацію шлюбу з'явиться у "Дії", а фізичний документ пара зможе замовити доставкою "Укрпошти".
Заява про реєстрацію шлюбу
Варто зауважити, що українці вже можуть подати заяву про реєстрацію шлюбу через "Дію".
Більш детально про те, як це зробити, - у матеріалі РБК-Україна.
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