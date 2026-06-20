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У "Дії" з’явилися дивні цифри у посвідченні УБД: що це означає

06:00 20.06.2026 Сб
2 хв
Як знайти документ у "Дії"?
aimg Ірина Гамерська
Фото: чому у "Дії" з’явилися дивні цифри у посвідченні УБД (diia gov ua)

В е-Посвідченні ветерана в "Дії" з’явився новий 11-значний номер. Це не зміна статусу, а унікальний запис у реєстрі, який не впливає на чинність ваших документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Житомирський обласний ТЦК та СП у Facebook.

Як зазначається, після оновлення е-Посвідчення ветерана в застосунку "Дія" багато користувачів помітили появу 11-значного номера, що викликало запитання щодо статусу документів.

Що означають ці 11 цифр?

Це не новий документ чи зміна статусу, а унікальний номер запису в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни. Саме за ним система перевіряє та підтверджує статус ветерана.

Як це працює:

  • Якщо у вас є паперове посвідчення, у "Дії" тепер відображатимуться два номери: номер паперового документа та новий 11-значний реєстровий номер.
  • Якщо статус отримано нещодавно і паперового документа ще немає, відображатиметься лише реєстровий номер. Це не обмежує використання цифрових послуг та пільг.

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Чи скасовують паперові посвідчення?

Ні, вони залишаються чинними та можуть використовуватися всюди, де це передбачено законодавством.

Як знайти документ у "Дії"?

Необхідно зайти в розділ "Документи" та додати "Посвідчення ветерана". Детальні дані можна переглянути через сервіс "Ветеран Pro" - "Дані з реєстру ветеранів".

Що робити, якщо посвідчення не відображається або є помилки

Це може означати, що дані ще не внесли до реєстру або сталася технічна неточність. У такому разі потрібно звернутися до органу, який надавав статус, для уточнення інформації.

Важливо: якщо у "Дії"немає вашого цифрового фото (з ID-картки або закордонного паспорта), е-Посвідчення ветерана не відображатиметься.

За додатковими роз'ясненнями можна звертатися на Єдину ветеранську лінію: 0 800 505 217.

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