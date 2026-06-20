У "Дії" з’явилися дивні цифри у посвідченні УБД: що це означає

В е-Посвідченні ветерана в "Дії" з’явився новий 11-значний номер. Це не зміна статусу, а унікальний запис у реєстрі, який не впливає на чинність ваших документів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Житомирський обласний ТЦК та СП у Facebook.
Як зазначається, після оновлення е-Посвідчення ветерана в застосунку "Дія" багато користувачів помітили появу 11-значного номера, що викликало запитання щодо статусу документів.
Це не новий документ чи зміна статусу, а унікальний номер запису в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни. Саме за ним система перевіряє та підтверджує статус ветерана.
Як це працює:
Ні, вони залишаються чинними та можуть використовуватися всюди, де це передбачено законодавством.
Необхідно зайти в розділ "Документи" та додати "Посвідчення ветерана". Детальні дані можна переглянути через сервіс "Ветеран Pro" - "Дані з реєстру ветеранів".
Це може означати, що дані ще не внесли до реєстру або сталася технічна неточність. У такому разі потрібно звернутися до органу, який надавав статус, для уточнення інформації.
Важливо: якщо у "Дії"немає вашого цифрового фото (з ID-картки або закордонного паспорта), е-Посвідчення ветерана не відображатиметься.
За додатковими роз'ясненнями можна звертатися на Єдину ветеранську лінію: 0 800 505 217.