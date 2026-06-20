В "Дии" появились странные цифры в удостоверении УБД: что это означает

Как отмечается, после обновления е-Удостоверения ветерана в приложении "Дия" многие пользователи заметили появление 11-значного номера, что вызвало вопросы относительно статуса документов.

Что означают эти 11 цифр?

Это не новый документ и не изменение статуса, а уникальный номер записи в Едином государственном реестре ветеранов войны. Именно по нему система проверяет и подтверждает статус ветерана.

Как это работает:

Если у вас есть бумажное удостоверение, в "Дии" теперь будут отображаться два номера: номер бумажного документа и новый 11-значный регистрационный номер.

Если статус получен недавно и бумажного документа еще нет, будет отображаться только регистрационный номер. Это не ограничивает использование цифровых услуг и льгот.

Отменяют ли бумажные удостоверения?

Нет, они остаются в силе и могут использоваться везде, где это предусмотрено законодательством.

Как найти документ в "Дии"?

Необходимо зайти в раздел "Документы" и добавить "Удостоверение ветерана". Подробные данные можно просмотреть через сервис "Ветеран Pro" - "Данные из реестра ветеранов".

Что делать, если удостоверение не отображается или есть ошибки

Это может означать, что данные еще не внесены в реестр или произошла техническая неточность. В таком случае нужно обратиться в орган, присвоивший статус, для уточнения информации.

Важно: если в "Дии" нет вашей цифровой фотографии (с ID-карты или загранпаспорта), электронное удостоверение ветерана не будет отображаться.

За дополнительными разъяснениями можно обращаться на Единую ветеранскую линию: 0 800 505 217.