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В "Дии" появились странные цифры в удостоверении УБД: что это означает

06:00 20.06.2026 Сб
2 мин
Как найти документ в "Дии"?
aimg Ирина Гамерская
Фото: почему в приложении "Дия" появились странные цифры в удостоверении УБД (diia.gov.ua)

В е-Удостоверении ветерана в "Дии" появился новый 11-значный номер. Это не изменение статуса, а уникальная запись в реестре, которая не влияет на действительность ваших документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Житомирского областного ТЦК и СП в Facebook.

Как отмечается, после обновления е-Удостоверения ветерана в приложении "Дия" многие пользователи заметили появление 11-значного номера, что вызвало вопросы относительно статуса документов.

Что означают эти 11 цифр?

Это не новый документ и не изменение статуса, а уникальный номер записи в Едином государственном реестре ветеранов войны. Именно по нему система проверяет и подтверждает статус ветерана.

Как это работает:

  • Если у вас есть бумажное удостоверение, в "Дии" теперь будут отображаться два номера: номер бумажного документа и новый 11-значный регистрационный номер.
  • Если статус получен недавно и бумажного документа еще нет, будет отображаться только регистрационный номер. Это не ограничивает использование цифровых услуг и льгот.
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Отменяют ли бумажные удостоверения?

Нет, они остаются в силе и могут использоваться везде, где это предусмотрено законодательством.

Как найти документ в "Дии"?

Необходимо зайти в раздел "Документы" и добавить "Удостоверение ветерана". Подробные данные можно просмотреть через сервис "Ветеран Pro" - "Данные из реестра ветеранов".

Что делать, если удостоверение не отображается или есть ошибки

Это может означать, что данные еще не внесены в реестр или произошла техническая неточность. В таком случае нужно обратиться в орган, присвоивший статус, для уточнения информации.

Важно: если в "Дии" нет вашей цифровой фотографии (с ID-карты или загранпаспорта), электронное удостоверение ветерана не будет отображаться.

За дополнительными разъяснениями можно обращаться на Единую ветеранскую линию: 0 800 505 217.

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