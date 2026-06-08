Документи після поранення воїна: що важливо перевірити, щоб не втратити статус чи виплати
Які документи оформлюють після поранення військового - важливе питання. Міноборони пояснило, навіщо потрібна кожна довідка та як допущені в них помилки можуть заблокувати виплати або ускладнити проходження медкомісії.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства оборони України (МОУ).
Головне:
- Документи після поранення: правильно оформлені довідки та інші документи впливають як на проходження ВЛК, так і на призначення допомоги, відпустки для лікування чи встановлення інвалідності.
- Помилки у паперах: не є підставою для відмови військовому в його правах, але змушують повертати пакети документів на доопрацювання (що суттєво затягує процес).
- Що перевіряти: у виписках і довідках мають бути чітко вказані абсолютно всі діагнози, правильна дата поранення та пряма вказівка, що травма не пов'язана зі сп'янінням чи правопорушенням.
- Головний документ: довідка про обставини травми - ключова для встановлення причинного зв'язку поранення, призначення виплат тощо.
- Що робити з помилками: неточності у документах можна виправити через медзаклад, військову частину або ТЦК та СП - до подання на ВЛК, ЕКОПФО або для призначення виплат.
- Важливо для кожного: МОУ радить завжди зберігати оригінали всіх медичних довідок і заздалегідь робити їхні копії.
Чому документи після поранення - не формальність
У Міноборони розповіли, що в цілому поранений військовослужбовець не зобов'язаний особисто контролювати, "що і як йому оформлюють у медичному закладі".
Водночас правильність оформлення документів безпосередньо впливає на:
- проходження військово-лікарської комісії (ВЛК);
- встановлення причинного зв'язку травми (поранення, контузії, каліцтва) або захворювання;
- призначення додаткової винагороди (у період тривалого лікування в умовах стаціонару) або відпустки для лікування;
- проходження експертного оцінювання повсякденного функціонування (ЕКОПФО) - для визначення групи інвалідності;
- отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни;
- призначення одноразової грошової допомоги (ОГД) у разі встановлення інвалідності.
Важливо, що помилки в документах не є підставою для відмови у правах, але вони "змушують повертати пакети документів на доопрацювання".
"Що затягує процес на місяці", - констатували в МОУ.
Правильне оформлення документів - критично важливе (інфографіка: mod.gov.ua)
Хто і чим саме може допомогти військовому
Згідно з інформацією МОУ, з питань оформлення документів, направлення та проходження ВЛК, а також реалізації соціальних гарантій військовослужбовець може звернутися:
- до фахівців служби супроводу своєї військової частини;
- до закладу охорони здоров'я;
- до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП).
"До завдань служб супроводу належить, зокрема, сприяння пораненим у проходженні ВЛК і оформленні документів на отримання статусу та виплат", - нагадали в міністерстві.
Чим важлива первинна медична картка
Первинна медична картка (ПМК) - це перший обліковий документ, який використовується під час надання медичної допомоги на догоспітальному етапі.
Отже, саме вона:
- заповнюється у випадку травми (поранення), хвороби або ураження;
- підтверджує факт надання медичної допомоги на догоспітальному етапі.
"Картка є одним із джерел інформації для оформлення довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва)", - уточнили в МОУ.
Що має бути у виписці з медкарти на стаціонарі
Українцям нагадали, що виписку з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого видає заклад охорони здоров'я - після лікування.
Вона засвідчує:
- діагнози;
- стан хворого при виписці;
- терміни перебування на лікуванні.
При цьому важливо перевірити у виписці два основних моменти:
- повноту діагнозів - зафіксовані мають бути всі встановлені ушкодження (переломи кісток, наприклад, не завжди виявляють під час надання допомоги на догоспітальному етапі, їх фіксують після детального обстеження);
- дату поранення в анамнезі (наприклад, формулювання "наслідки МВТ, отриманої 01.05.2024" може співставлятися з даними ПМК та довідки про обставини травми).
Наголошується, що недостовірні дані можуть негативно вплинути на встановлення:
- причинного зв'язку під час військово-лікарської експертизи (ВЛЕ);
- причини інвалідності під час оцінювання повсякденного функціонування особи (ОПФО).
"Виписки потрібно зберігати та надавати під час кожного наступного медичного огляду", - додали в МОУ.
Чому довідка про обставини травми - ключова
Довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва) - це Додаток 5 до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ.
Цей документ - обов'язковий для:
- встановлення причинного зв'язку поранення під час ВЛЕ;
- призначення виплат, зокрема ОГД при встановленні інвалідності;
- підтвердження права на додаткову винагороду та допомогу від територіальних громад;
- оскарження постанов ВЛК у частині встановленого причинного зв'язку.
На що необхідно звертати увагу при оформленні
У довідці про обставини травми перевіряють:
- правильність персональних даних;
- дати отримання травми (поранення, контузії або каліцтва);
- повноту зазначення ушкоджень та обставин їх отримання (усі види та локалізація ушкоджень мають бути відображені).
Крім того, формулювання обставин має відповідати дійсності та співставлятись з іншими документами (журналом бойових дій, ПМК, даними службового розслідування тощо).
"Звертаємо увагу на необхідність застосування у довідці формулювань обставин у відповідності до описів причинних зв'язків травм (поранень, контузій, каліцтв) у пункті 21.5 глави 21 розділу ІІ Положення про ВЛЕ в ЗСУ", - додали у МОУ.
Крім того, у міністерстві наголосили на ще одному важливому моменті.
Йдеться про те, що довідка повинна містити пряму вказівку на те, що поранення:
- не пов'язане із вчиненням кримінального або адміністративного правопорушення;
- не є наслідком дій в стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння;
- не є навмисним заподіянням тілесних ушкоджень самому собі.
"Без цього формулювання пакет документів на ОГД повертають на доопрацювання", - пояснили громадянам.
Що має бути у довідці про обставини травми (інфографіка: mod.gov.ua)
Хто і як встановлює причинний зв'язок
Причинний зв'язок між пораненням і виконанням військової служби встановлює виключно ВЛК.
"Ні командир, ні начальник медичної служби військової частини, ні кадрова служба цього зробити не можуть", - нагадали в МОУ.
Командир - тільки оформлює довідку про обставини травми (документ, на підставі якого ВЛК ухвалює своє рішення).
При цьому порядок оформлення довідки- залежить від обставин події.
Якщо поранення - від дій противника - службове розслідування не проводиться.
У такому випадку:
- збираються наявні дані (первинна медична картка, журнал бойових дій, накази про участь у бойових діях тощо);
- готується рапорт по команді для видання наказу командира (на підставі якого оформлюється довідка про обставини травми в системі електронного документообігу (СЕДО);
- передається до кабінету ВЛК або до закладу охорони здоров'я.
Тим часом військовослужбовцю видається паперова копія електронного документа.
Якщо ж подія трапилась без впливу противника:
- проводиться обов'язкове службове розслідування;
- складаються акт розслідування та акт про нещасний випадок.
"Далі - той самий порядок: рапорт, наказ, довідка про обставини травми в СЕДО, копія на руки", - зауважили в МОУ.
Довідка про безпосередню участь у бойових діях
Довідка про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України - оформлюється за формою Додатку 6 до Порядку, затвердженого постановою КМУ від 20 серпня 2014 року №413 (зі змінами).
Цей документ необхідний для:
- отримання статусу учасника бойових дій (УБД);
- встановлення зв'язку захворювання із захистом Батьківщини під час ВЛЕ.
Оформлює таку довідку військова частина.
"Якщо командир не подав необхідні документи до комісії, військовослужбовець має право ініціювати цей процес самостійно", - додали в МОУ.
Документи, необхідні пораненому військовослужбовцю (інфографіка: mod.gov.ua)
Як зберігати документи і що робити з помилками
Згідно з інформацією МОУ, всі медичні та адміністративні документи, отримані в процесі лікування, доцільно зберігати в оригіналах.
Необхідно також завчасно виготовляти їхні копії.
Перелік документів, який знадобиться військовому надалі, є таким:
- військово-обліковий документ;
- первинна медична картка;
- виписки з медичних карт за кожен період стаціонарного лікування;
- довідка про обставини травми (Додаток 5 до Наказу МО №402);
- довідка про безпосередню участь у бойових діях (Додаток 6 до Постанови КМУ №413);
- витяг з облікової документації (Форма 12).
Якщо ж у документах виявлено помилку (невірну дата, неповний діагноз, некоректне формулювання обставин), її виправляють:
- або через медичний заклад;
- або через військову частину;
- або через ТЦК та СП.
"До подання пакета документів на ВЛК, ЕКОПФО або для призначення виплат", - наголосили в МОУ.
Уточнюється, що виправлення після подання пакета - можливе, але потребує більше часу.
Насамкінець може трапитись ситуація, коли на час встановлення причинного зв'язку травми (поранення, контузії, каліцтва) або захворювання необхідні документи були відсутні, а пізніше - з'явилися.
Тоді, за інформацією МОУ, можна "направити до штатної ВЛК заяву з проханням повторно встановити зв'язок, додавши до заяви відповідні документи".
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