Документи після поранення воїна: що важливо перевірити, щоб не втратити статус чи виплати

Які документи оформлюють після поранення військового - важливе питання. Міноборони пояснило, навіщо потрібна кожна довідка та як допущені в них помилки можуть заблокувати виплати або ускладнити проходження медкомісії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства оборони України (МОУ).

Головне: Документи після поранення : правильно оформлені довідки та інші документи впливають як на проходження ВЛК, так і на призначення допомоги, відпустки для лікування чи встановлення інвалідності.

: правильно оформлені довідки та інші документи впливають як на проходження ВЛК, так і на призначення допомоги, відпустки для лікування чи встановлення інвалідності. Помилки у паперах : не є підставою для відмови військовому в його правах, але змушують повертати пакети документів на доопрацювання (що суттєво затягує процес).

: не є підставою для відмови військовому в його правах, але змушують повертати пакети документів на доопрацювання (що суттєво затягує процес). Що перевіряти : у виписках і довідках мають бути чітко вказані абсолютно всі діагнози, правильна дата поранення та пряма вказівка, що травма не пов'язана зі сп'янінням чи правопорушенням.

: у виписках і довідках мають бути чітко вказані абсолютно всі діагнози, правильна дата поранення та пряма вказівка, що травма не пов'язана зі сп'янінням чи правопорушенням. Головний документ : довідка про обставини травми - ключова для встановлення причинного зв'язку поранення, призначення виплат тощо.

: довідка про обставини травми - ключова для встановлення причинного зв'язку поранення, призначення виплат тощо. Що робити з помилками : неточності у документах можна виправити через медзаклад, військову частину або ТЦК та СП - до подання на ВЛК, ЕКОПФО або для призначення виплат.

: неточності у документах можна виправити через медзаклад, військову частину або ТЦК та СП - до подання на ВЛК, ЕКОПФО або для призначення виплат. Важливо для кожного: МОУ радить завжди зберігати оригінали всіх медичних довідок і заздалегідь робити їхні копії.

Чому документи після поранення - не формальність

У Міноборони розповіли, що в цілому поранений військовослужбовець не зобов'язаний особисто контролювати, "що і як йому оформлюють у медичному закладі".

Водночас правильність оформлення документів безпосередньо впливає на:

проходження військово-лікарської комісії (ВЛК);

встановлення причинного зв'язку травми (поранення, контузії, каліцтва) або захворювання;

призначення додаткової винагороди (у період тривалого лікування в умовах стаціонару) або відпустки для лікування;

проходження експертного оцінювання повсякденного функціонування (ЕКОПФО) - для визначення групи інвалідності;

отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни;

призначення одноразової грошової допомоги (ОГД) у разі встановлення інвалідності.

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Важливо, що помилки в документах не є підставою для відмови у правах, але вони "змушують повертати пакети документів на доопрацювання".

"Що затягує процес на місяці", - констатували в МОУ.

Правильне оформлення документів - критично важливе (інфографіка: mod.gov.ua)

Хто і чим саме може допомогти військовому

Згідно з інформацією МОУ, з питань оформлення документів, направлення та проходження ВЛК, а також реалізації соціальних гарантій військовослужбовець може звернутися:

до фахівців служби супроводу своєї військової частини;

до закладу охорони здоров'я;

до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП).

"До завдань служб супроводу належить, зокрема, сприяння пораненим у проходженні ВЛК і оформленні документів на отримання статусу та виплат", - нагадали в міністерстві.

Чим важлива первинна медична картка

Первинна медична картка (ПМК) - це перший обліковий документ, який використовується під час надання медичної допомоги на догоспітальному етапі.

Отже, саме вона:

заповнюється у випадку травми (поранення), хвороби або ураження;

підтверджує факт надання медичної допомоги на догоспітальному етапі.

"Картка є одним із джерел інформації для оформлення довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва)", - уточнили в МОУ.

Що має бути у виписці з медкарти на стаціонарі

Українцям нагадали, що виписку з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого видає заклад охорони здоров'я - після лікування.

Вона засвідчує:

діагнози;

стан хворого при виписці;

терміни перебування на лікуванні.

При цьому важливо перевірити у виписці два основних моменти:

повноту діагнозів - зафіксовані мають бути всі встановлені ушкодження (переломи кісток, наприклад, не завжди виявляють під час надання допомоги на догоспітальному етапі, їх фіксують після детального обстеження);

дату поранення в анамнезі (наприклад, формулювання "наслідки МВТ, отриманої 01.05.2024" може співставлятися з даними ПМК та довідки про обставини травми).

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Наголошується, що недостовірні дані можуть негативно вплинути на встановлення:

причинного зв'язку під час військово-лікарської експертизи (ВЛЕ);

причини інвалідності під час оцінювання повсякденного функціонування особи (ОПФО).

"Виписки потрібно зберігати та надавати під час кожного наступного медичного огляду", - додали в МОУ.

Чому довідка про обставини травми - ключова

Довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва) - це Додаток 5 до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ.

Цей документ - обов'язковий для:

встановлення причинного зв'язку поранення під час ВЛЕ;

призначення виплат, зокрема ОГД при встановленні інвалідності;

підтвердження права на додаткову винагороду та допомогу від територіальних громад;

оскарження постанов ВЛК у частині встановленого причинного зв'язку.

На що необхідно звертати увагу при оформленні

У довідці про обставини травми перевіряють:

правильність персональних даних;

дати отримання травми (поранення, контузії або каліцтва);

повноту зазначення ушкоджень та обставин їх отримання (усі види та локалізація ушкоджень мають бути відображені).

Крім того, формулювання обставин має відповідати дійсності та співставлятись з іншими документами (журналом бойових дій, ПМК, даними службового розслідування тощо).

"Звертаємо увагу на необхідність застосування у довідці формулювань обставин у відповідності до описів причинних зв'язків травм (поранень, контузій, каліцтв) у пункті 21.5 глави 21 розділу ІІ Положення про ВЛЕ в ЗСУ", - додали у МОУ.

Крім того, у міністерстві наголосили на ще одному важливому моменті.

Йдеться про те, що довідка повинна містити пряму вказівку на те, що поранення:

не пов'язане із вчиненням кримінального або адміністративного правопорушення;

не є наслідком дій в стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння;

не є навмисним заподіянням тілесних ушкоджень самому собі.

"Без цього формулювання пакет документів на ОГД повертають на доопрацювання", - пояснили громадянам.

Що має бути у довідці про обставини травми (інфографіка: mod.gov.ua)

Хто і як встановлює причинний зв'язок

Причинний зв'язок між пораненням і виконанням військової служби встановлює виключно ВЛК.

"Ні командир, ні начальник медичної служби військової частини, ні кадрова служба цього зробити не можуть", - нагадали в МОУ.

Командир - тільки оформлює довідку про обставини травми (документ, на підставі якого ВЛК ухвалює своє рішення).

При цьому порядок оформлення довідки- залежить від обставин події.

Якщо поранення - від дій противника - службове розслідування не проводиться.

У такому випадку:

збираються наявні дані (первинна медична картка, журнал бойових дій, накази про участь у бойових діях тощо);

готується рапорт по команді для видання наказу командира (на підставі якого оформлюється довідка про обставини травми в системі електронного документообігу (СЕДО);

передається до кабінету ВЛК або до закладу охорони здоров'я.

Тим часом військовослужбовцю видається паперова копія електронного документа.

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Якщо ж подія трапилась без впливу противника:

проводиться обов'язкове службове розслідування;

складаються акт розслідування та акт про нещасний випадок.

"Далі - той самий порядок: рапорт, наказ, довідка про обставини травми в СЕДО, копія на руки", - зауважили в МОУ.

Довідка про безпосередню участь у бойових діях

Довідка про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України - оформлюється за формою Додатку 6 до Порядку, затвердженого постановою КМУ від 20 серпня 2014 року №413 (зі змінами).

Цей документ необхідний для:

отримання статусу учасника бойових дій (УБД);

встановлення зв'язку захворювання із захистом Батьківщини під час ВЛЕ.

Оформлює таку довідку військова частина.

"Якщо командир не подав необхідні документи до комісії, військовослужбовець має право ініціювати цей процес самостійно", - додали в МОУ.

Документи, необхідні пораненому військовослужбовцю (інфографіка: mod.gov.ua)

Як зберігати документи і що робити з помилками

Згідно з інформацією МОУ, всі медичні та адміністративні документи, отримані в процесі лікування, доцільно зберігати в оригіналах.

Необхідно також завчасно виготовляти їхні копії.

Перелік документів, який знадобиться військовому надалі, є таким:

військово-обліковий документ;

первинна медична картка;

виписки з медичних карт за кожен період стаціонарного лікування;

довідка про обставини травми (Додаток 5 до Наказу МО №402);

довідка про безпосередню участь у бойових діях (Додаток 6 до Постанови КМУ №413);

витяг з облікової документації (Форма 12).

Якщо ж у документах виявлено помилку (невірну дата, неповний діагноз, некоректне формулювання обставин), її виправляють:

або через медичний заклад;

або через військову частину;

або через ТЦК та СП.

"До подання пакета документів на ВЛК, ЕКОПФО або для призначення виплат", - наголосили в МОУ.

Уточнюється, що виправлення після подання пакета - можливе, але потребує більше часу.

Насамкінець може трапитись ситуація, коли на час встановлення причинного зв'язку травми (поранення, контузії, каліцтва) або захворювання необхідні документи були відсутні, а пізніше - з'явилися.

Тоді, за інформацією МОУ, можна "направити до штатної ВЛК заяву з проханням повторно встановити зв'язок, додавши до заяви відповідні документи".