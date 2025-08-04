У "Дії" тимчасово не працюють дві важливі послуги для водіїв: що відомо

У застосунку "Дія" тимчасово не працюють дві послуги для водіїв - заміна техпаспорта та перереєстрація транспортного засобу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Дії".
"Команда "Дії" разом із колегами з головного сервісного центру МВС працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити повноцінну роботу двох послуг", - зазначили в пресслужбі.
Які сервіси зараз доступні в "Дії":
"Триматимемо вас у курсі. Щойно все запрацює - повідомимо вас першими в наших соцмережах", - додали в "Дії".
"Дія" - це єдиний державний портал та мобільний застосунок в Україні для надання електронних публічних послуг громадянам. Через "Дію" можна отримувати документи, оформлювати допомогу, подавати заяви та користуватися цифровими сервісами держави.
Мобільним застосунком та порталом "Дія" користуються близько 21 млн українців.
Нещодавно ми повідомляли, що через "Дію" можна відкривати спеціальні рахунки та бачити всі соціальні виплати. Обслуговування буде безкоштовним.
Прем'єр-міністр Юлія Свириденко раніше розповідала, що "Дія.Картка" буде доступна в банках, які співпрацюють із платформою "Дія", і з часом охопить більшість громадян, що мають право на соціальні виплати.