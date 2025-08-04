У "Дії" тимчасово не працюють дві важливі послуги для водіїв: що відомо

"Команда "Дії" разом із колегами з головного сервісного центру МВС працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити повноцінну роботу двох послуг", - зазначили в пресслужбі.

Які сервіси зараз доступні в "Дії":

заміна чи відновлення водійського;

призначення або скасування належного користувача транспортного засобу.

"Триматимемо вас у курсі. Щойно все запрацює - повідомимо вас першими в наших соцмережах", - додали в "Дії".