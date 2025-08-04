В "Дії" временно не работают две важные услуги для водителей: что известно

"Команда "Дії" вместе с коллегами из главного сервисного центра МВД работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить полноценную работу двух услуг", - отметили в пресс-службе.

Какие сервисы сейчас доступны в "Дії":

замена или восстановление водительского;

назначение или отмена надлежащего пользователя транспортного средства.

"Будем держать вас в курсе. Как только все заработает - сообщим вам первыми в наших соцсетях", - добавили в "Дії".